MWC23, Tecno Phantom V Fold è il pieghevole a prezzo umano

Tecno, un marchio di dispositivi mobili relativamente sconosciuto, almeno all’interno dei nostri confini, ha sorpreso un po’ tutti con il lancio del suo smartphone di punta Phantom X2 Pro a dicembre scorso: prova a ripetersi adesso, lanciando al Mobile World Congress 2023 Tecno Phantom V Fold, che sembra essere il primo telefono pieghevole alimentato dal processore Dimensity 9000+ di MediaTek. Concorrente del Fold di Samsung ha certamente un prezzo più contenuto.

Come Magic VS di Honor e Mix Fold 2 di Xiaomi, Phantom V Fold ha optato per un corpo più ampio delle controparti di Samsung. Lo schermo flessibile “virtualmente privo di pieghe” è di 7,85 pollici con una risoluzione di 2.296 x 2.000 pixel, mentre sul frontale ha uno schermo da 6,42 pollici con risoluzione di 2.550 x 1.080 pixel.

Entrambi i pannelli AMOLED offrono una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Per quanto riguarda la robustezza, il costruttore afferma che “il dispositivo è in grado di resistere a 200.000 piegature”, che corrisponde a quelle che può sopportare il Galaxy Z Fold 4 di Samsung.

Anche il Phantom V Fold è dotato di un set completo di fotocamere. Sul lato posteriore è presente una fotocamera principale da 50 megapixel, mentre al suo fianco svetta una fotocamera teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 2x e una fotocamera ultra-wide da 13 megapixel. Sul frontale è disponibile una camera selfie da 16 megapixel, mentre sullo schermo secondario ve ne è installata una da 32 megapixel.

Lato software il terminale funziona con HiOS 13 Fold di Tecno, una distribuzione basata su Android 13. La società ha affermato di aver personalizzato l’esperienza di piegatura sul suo dispositivo per le prime 1.000 app più scaricate a livello globale, il 90% delle quali è stato anche ottimizzato per le modalità split-screen e multi-window.

Quanto ai prezzi, sebbene si tratti di un dispositivo più economico rispetto al Fold di Samsung, il listino è comunque piuttosto elevato: Tecno Phantom V Il modello base con 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage UFS 3.1 costa 1.099 dollari, circa 1.030 euro, mentre la variante da 512 GB arriva a circa 1.222 dollari, circa 1.150 euro.

