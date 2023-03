Apple aumenta il valore di permuta di iPhone, iPad e Mac

Nel probabile tentativo di invogliare all’acquisto dei nuovi iPhone 14, Apple ha appena aumentato il valore di permuta dei suoi dispositivi anche in Italia: non solo per iPhone ma anche per iPad e Mac. Un cambio di rotta che un po’ sorprende visto che negli ultimi 12 mesi il colosso di Cupertino li aveva ridotti quattro volte, con un primo taglio il 6 maggio, seguito da quello del 5 luglio, poi un terzo l’11 novembre e infine l’ultimo pochi mesi fa, il 18 gennaio.

Questo significa che chi decide di permutare il proprio dispositivo per comprarne uno nuovo passando per Apple (quindi evitando vendite tra amici e parenti, mercatini e vendite dell’usato online) riceverà un po’ più di soldi rispetto a pochi giorni fa, proprio perché l’azienda ne ha appena cambiato il valore.

I nuovi movimenti

Questo adeguamento dei prezzi si è registrato un po’ ovunque e interessa anche il nostro paese. I dispositivi che hanno maggiormente beneficiato dei rialzi sono iPad Air e MacBook Pro, che ora possono valere fino a 70 € in più. E mentre iPhone 12 Pro e iPhone 12 hanno visto aumentare il loro valore rispettivamente di 65 € e 40 €, anche permutare iPhone 13 Pro Max e MacBook Air sarà leggermente più conveniente, visto che il loro valore è aumentato di 35 €.

Con iPhone 13 Pro si incassano 25 € in più mentre con iPad, iPhone 11 e 11 Pro la permuta vale 20 € in più. Diversi altri modelli hanno visto crescere il loro valore di 5-10 €, ma si sono registrati anche alcuni piccoli ribassi: nello specifico iPhone 12 mini, iPhone SE, iPhone XS Max e Apple Watch Series 7 possono valere fino a 5 € in meno.

Valore permuta Apple, l’elenco

Di seguito il confronto dei prezzi attuali con quelli registrati dopo il ribasso di gennaio. In grassetto i movimenti più evidenti (dai 35 € in su).

iPhone

iPhone 13 Pro Max Fino a € 685 ⬆︎+35

iPhone 13 Pro Fino a € 590 ⬆︎+25

iPhone 13 Fino a € 460

iPhone 13 mini Fino a € 380 ⬆︎+10

iPhone 12 Pro Max Fino a € 455 ⬆︎+10

iPhone 12 Pro Fino a € 380 ⬆︎+65

iPhone 12 Fino a € 335 ⬆︎+40

iPhone 12 mini Fino a € 275 ⬇︎-5

iPhone SE (2ª generazione) Fino a € 110 ⬇︎-5

iPhone 11 Pro Max Fino a € 330

iPhone 11 Pro Fino a € 285 ⬆︎+20

iPhone 11 Fino a € 270 ⬆︎+20

iPhone XS Max Fino a € 195 ⬇︎-5

iPhone XS Fino a € 180 ⬆︎+10

iPhone XR Fino a € 180 ⬆︎+10

iPhone X Fino a € 140 ⬆︎+10

iPhone 8 Plus Fino a € 115 ⬆︎+5

iPhone 8 Fino a € 75

iPhone 7 Plus Fino a € 60 ⬆︎+10

iPhone 7 Fino a € 40

iPad

iPad Pro Fino a € 545

iPad Air Fino a € 325 ⬆︎+70

iPad Fino a € 215 ⬆︎+20

iPad mini Fino a € 280 ⬆︎+10

Mac

MacBook Pro Fino a € 810 ⬆︎+70

MacBook Air Fino a € 480 ⬆︎+35

MacBook Fino a € 105

iMac Pro Fino a € 625

iMac Fino a € 425

Mac Pro Fino a € 1.190

Mac mini Fino a € 265

Apple Watch

Apple Watch Series 7 Fino a € 170 ⬇︎-5

Apple Watch Series 6 Fino a € 120

Apple Watch SE Fino a € 70 ⬆︎+5

Apple Watch Series 5 Fino a € 85

Apple Watch Series 4 Fino a € 50 ⬆︎+5

Sebbene il valore di permuta Apple per iPhone, iPad e Mac sia complessivamente aumentato, va notato che molti di questi prezzi sono ancora inferiori ai prezzi del 2022 proprio per via del crollo di prezzi di gennaio.

