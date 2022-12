La mountain bike elettrica GOGOBEST GF600 in sconto a 1.199 €

Chi vuole una mountain bike elettrica con ruote fat non dovrebbe farsi sfuggire l’offerta attualmente attiva sulla GOGOBEST GF600, una soluzione eccellente per pedalare su qualsiasi percorso, anche quello più difficile.

Caratteristiche tecniche

Questa bicicletta è fatta per resistere davvero a tutto e per durare a lungo: monta un motore da 1.000 Watt che spinge fino a portare il veicolo a una velocità massima di 25 chilometri orari in modo da restare entro i limiti dettati dalle normative attualmente vigenti in Italia ed è dotato di un sistema di servoassistenza a 5 livelli con controllo intelligente che regola automaticamente la sensibilità e la forza sul pedale per avere una guida sempre comoda e agevole.

Usa un telaio in lega di alluminio 6061 con trattamento termico T4T6 che lo rende resistente alla corrosione e alla ruggine, e c’è una verniciatura con colore brillante per una migliore visibilità in strada.

Come dicevamo è una bici con ruote fat, nello specifico usa pneumatici chiodati da 26 x 4″ (10 centimetri di spessore) che permettono di percorrere in sicurezza – grazie al battistrada ampio – percorsi dissestati, anche con fango e neve, e ovviamente sotto la pioggia.

I pedali sono antiscivolo, la sella è ergonomica, e i freni a disco sia davanti che dietro sono della serie Taiwan ZOOM con disegno a S, che dissipa meglio il calore. E poi c’è il cambio Shimano a 7 marce, schermo LCD da 5″ per leggere tutti i dati durante la corsa, e una doppia sospensione a molla elicoidale con forcella anteriore bloccabile, per superare grandi buche e strade fangose.

Infine la batteria, di Samsung, è certificata IP54 e funziona fino a -5°C e promette un’autonomia di 45 chilometri in modalità completamente elettrico (senza pedalare) oppure 110 chilometri in pedalata assistita.

La promozione

La mountain bike elettrica GOGOBEST GF600 costa 1.699 € ma al momento è scontata di 400 €, quindi viene venduta per 1.299 €; tuttavia con la promozione in corso è possibile risparmiare altri 100 € semplicemente inserendola nel carrello, quindi con un prezzo finale di 1.199 €.

Chi vuole, con 20 € in più, può ottenere un astuccio con gli attrezzi per la riparazioni più comuni e un portapacchi da montare sulla ruota posteriore, accessori questi per un valore complessivo di 140 €.

Tenete poi a mente che a partire dal 15 dicembre parte la promozione di Natale che vi farà risparmiare 50 € su ordini superiori a 800 €, 100 € invece spendendone almeno 1200 € e 150 € per chi spende più di 1500 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Sull’azienda

GOGOBEST nasce nel 2008 con in mente l’idea che la bicicletta «cambia la vita attraverso la libertà della mobilità». Attualmente ha una fabbrica in Cina che copre un’area di 2.500 metri quadrati e nella quale lavorano un centinaio di dipendenti, dove vengono costruite biciclette «dal buon rapporto qualità-prezzo, di qualità e facili da guidare». I magazzini invece si trovano in Europa, in Polonia, e sono strutture che ricoprono complessivamente una superficie di 20.000 metri quadrati attrezzate anche con aree di prova.