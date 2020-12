La regina Elisabetta sbarca su Alexa per Natale

Non sarà difficile ascoltarlo per chi possiede un dispositivo Echo: il tradizionale messaggio con cui la regina Elisabetta II infonde speranza nel giorno di Natale quest’anno sarà infatti trasmesso per la prima volta anche sugli speaker con assistente vocale Alexa di Amazon. Sembra però che per poter ascoltare il discorso della regina Elisabetta su Alexa non sia necessario essere un cittadino del Regno Unito o un abitante di una delle numerose nazioni che fanno parte del Commonwealth: stando alle anticipazioni infatti sembra che il discorso della Regina su Alexa sarà disponibile per l’ascolto su richiesta per qualsiasi utente ovunque si trovi nel mondo.

Chi desidera ascoltare il messaggio reale non dovrà far altro che chiedere ad Alexa di riprodurre il discorso della Regina del giorno di Natale, a partire dalle ore 15:00 GMT (che corrispondono alle 16:00 in Italia) del 25 dicembre per ascoltarselo dallo speaker Echo mentre magari sta ancora finendo di gustarsi le ultime portate del pranzo di Natale.

Per gli utenti Apple con HomePod e tutti gli altri che possiedono uno speaker con Assistente Google non ci sarà invece alcuna integrazione di questo genere, ma potranno comunque chiedere all’assistente vocale di trasmettere il canale BBC Radio 4 per potersi collegare con Buckingham Palace ed ascoltare il messaggio in diretta.

Come dicevamo è la prima volta che la regina Elisabetta II sbarca su Alexa. Ma c’è stata anche un’altra prima volta per la trasmissione del messaggio di Natale, quella della messa in onda in TV: accadde nel 1957 e fu registrato da una trentunenne Elisabetta II nella Sandringham House, la celebre residenza di campagna della casa reale inglese, sita nel villaggio di Sandringham nella contea di Norfolk, in Inghilterra. Se siete curiosi, lo potete rivedere nel video che alleghiamo qui di seguito:

Tornando all’argomento principale della notizia, quella della trasmissione in Alexa è una scelta piuttosto tardiva se consideriamo che gli speaker intelligenti sono ormai in circolazione da diversi anni, specialmente quelli di Amazon che è stata tra le prime aziende a commercializzarli e che dispone di un vasto catalogo di speaker connessi con prezzi su misura di tutte le tasche. Tuttavia dimostra anche quanto questa tecnologia sia ormai diventata mainstream, e chissà: il fatto che sia una esclusiva di Alexa potrebbe perfino dare una spinta alle vendite dei dispositivi Echo di Amazon per le prossime settimane a venire.

