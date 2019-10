Apple costruisce iPhone XR in India, poi sarà la volta di iPhone 11

Apple ha iniziato a costruire iPhone XR in India, una mossa anticipata da tempo, che permette alla multinazionale di Cupertino di iniziare a diversificare la sua produzione, anche se la stragrande maggioranza delle fabbriche rimangono in Cina.

In ogni caso il trasferimento di parte della produzione in questo Paese era reso praticamente obbligatorio dalle leggi locali che richiedono una percentuale minima di dispositivi costruiti entro i confini per poter aprire e gestire una catena di negozi. Ricordiamo che dopo anni di trattative ora si prevede che il primo Apple Store in India aprirà nel 2020.

Mente finora nel Paese Apple ha contato sullo stabilimento Wistron vicino a Bengaluru per produrre modelli economici e datati, più precisamente iPhone 6s e iPhone SE, ora la costruzione di iPhone XR in India è affidata a uno stabilimento locale di Foxconn, nei pressi di Chennai. Si stima che grazie alle agevolazioni fiscali assicurate dal Paese, Cupertino potrà risparmiare fino al 20% sui costi di produzione rispetto alla Cina, questo anche se la multinazionale non trasferirà i risparmi agli utenti riducendo il prezzo di vendita dei terminali che si prevede rimarrà invariato.

La costruzione di iPhone XR in India non punta esclusivamente alla commercializzazione dei terminali in loco: secondo alcuni una parte degli smartphone verrà venduta in altri mercati, tra cui viene citata anche l’Europa, senza precisare però le tempistiche e nemmeno le nazioni di destinazione. Sembra che i futuri piani di Apple, dopo l’inizio della costruzione di iPhone XR in India, prevedono anche la costruzione degli iPhone 11, ma anche in questo caso non vengono indicati dettagli su modelli e tempistiche.

Il report evidenzia che ora Apple in India può contare su due costruttori a contratto, Wistron e Foxconn, oltre a una serie di fornitori della propria catena di approvvigionamento, tra cui sono citati Flex Ltd, Salcomp Plc, Sunwoda Electronic Co, CCL Design (Suzhou) e Shenzhen Yuto Packaging Technology, che con propri stabilimenti producono in loco parti e accessori, incluse batterie e alimentatori. Stando a quanto riporta ETTelecom iPhone XR in India è il modello Apple più venduto dopo la riduzione di prezzo, contribuendo a risollevare le vendite stagnanti da tempo.