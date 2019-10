Il primo Apple Store in India aprirà nel 2020 a Mumbai

Finalmente ci siamo: come riporta The Economic Times Apple ha selezionato già una sede per il primo Apple Store in India. Secondo il rapporto, il negozio di tre piani aprirà nel centro commerciale Maker Maxity di Mumbai, situato nel complesso Bandra Kurla.

Attualmente, l’India è servita da una rete di rivenditori autorizzati Apple, ma non ospita negozi di proprietà dell’azienda. Alla fine di agosto, le normative del governo che impongono alle aziende di approvvigionare localmente il 30% della produzione sono state allentate, a tutto vantaggio di Apple. La restrizione aveva precedentemente impedito ad Apple di aprire negozi al dettaglio all’interno del Paese. Al momento, Apple ha espresso il suo entusiasmo per l’opportunità, osservando che “Ci vorrà del tempo per mettere in atto i piani” della società, che saranno puntualmente annunciati in un prossimo futuro.

Il complesso Bandra Kurla è un centro commerciale in fase di sviluppo a Mumbai con Maker Maxity che ha particolare importanza commerciale all’interno del complesso. The Economic Times offre una descrizione del primo negozio Apple Store in India, che dovrebbe occupare circa 20.000-25.000 piedi quadrati di spazio, circa tra 1.800-2.300 metri quadrati, all’interno del centro stesso.

Il flagship Apple Store di Mumbai si articolerà su tre livelli, si legge nel rapporto: un piano dedicato all’esperienza utente, un altro piano per la vendita al dettaglio e il primo piano che fungerà come centro servizi. La descrizione è vaga e aperta all’interpretazione.

Facendo riferimento ad altri negozi già aperti da Apple si potrebbe presumere che il “centro di esperienza” incorporerà un forum e un videowall per le sessioni creative Today at Apple. Apple colloca quest’area solitamente al piano terra della maggior parte dei negozi.

Il negozio Apple in India dovrebbe aprire a settembre 2020, impiegando da otto mesi a un anno per i lavori. Non si tratta di tempistiche record, ma sono tempi assolutamente ristretti considerando le dimensioni del negozio. I negozi presenti nei centri commerciali statunitensi spesso richiedono almeno otto mesi per essere costruiti.

Rimane da capire cosa Apple intenda per “flagship”, dato che il suo significato può essere soggetto a interpretazioni. Ad ogni modo, si tratta di un importante passo in avanti per le strategie commerciali di Apple in India. A Taiwan, Apple ha fatto la sua prima entrata nel mondo dei negozi al dettaglio nel centro commerciale a Taipei 101, prima di costruire un punto più significativo a Xinyi A13 due anni dopo. Chissà che anche per l’India possa ripetersi la storia.