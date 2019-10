Tutte le novità iOS 13.2 beta 2: dalle emoji alle nuove opzioni privacy

La prima beta di iOS 13.2 ha portato con sé diverse novità di non poco conto, come il supporto Deep Fusion. La beta 2 rilasciata il 10 Ottobre 2019 porta con sé novità ancor più significative. Ecco quali.

Delle nuove emoji ci siamo occupate in un articolo separato che potete leggere direttamente qui. Sono davvero tante, 230 se si considerano le diversità di genere e quelle relative alla tonalità della pelle. A di là delle nuove faccine, ci sono anche altre rilevanti novità.

La prima è relativa alla riorganizzazione delle app: l’opzione “Riorganizza app” che viene visualizzata quando si tocca lo schermo con il 3D touch o si tocca l’icona di un’app porta adesso alla opzione “Modifica schermata iniziale”. E’ anche possibile eliminare le app dalla schermata principale quando si preme sulle app con un “tap” o un tocco 3D.

Al di là delle nuove emoji è p

resente su iOS 13.2 un nuovo selettore di emoji. Nello specifico, quando si utilizza un’emoji multipla è disponibile un nuovo selettore di tonalità della pelle, che consente di selezionare una tonalità diversa per ogni persona.

📱👆New emoji picker in iOS 13.2 for selecting multiple skin tones in a single emoji. A clean implementation which will scale well to 🤝👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩👨‍❤️‍💋‍👨👨‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👦👩‍👩‍👧👩‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👦‍👦👩‍👩‍👧‍👧👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👦‍👦👨‍👨‍👧‍👧👩‍👦👩‍👧👩‍👧‍👦👩‍👦‍👦👩‍👧‍👧👨‍👦👨‍👧👨‍👧‍👦👨‍👦‍👦 in future pic.twitter.com/KqJZGFuZFH — Jeremy Burge (@jeremyburge) 10 ottobre 2019

Quando aggiornate il sistema operativo o installate iOS 13.2 per la prima volta la schermata iniziale ‌per la privacy di Siri‌ consentirà subito di annullare la condivisione delle registrazioni audio ‌e testuali di Siri‌ con Apple. Ma potete disabilitarli anche nelle impostazioni delle privacy in un secondo momento nella sezione Impostazioni > Privacy > Analisi e miglioramenti.

Ancora, iOS 13,2 porta una nuova funzione per eliminare la cronologia ‌Siri‌. Nella sezione ‌Siri‌ dell’app Impostazioni è disponibile una opzione ‌all’interno di “Siri‌ e Dettatura” che consente di eliminare tutta la cronologia ‌Siri‌ e la dettatura associata al proprio iPhone dai server Apple.

Inoltre, nella sezione Analisi e miglioramenti della sezione Privacy dell’app Impostazioni è disponibile una nuova opzione per disattivare la condivisione delle registrazioni audio con Apple. La condivisione, ricordiamo, ha lo scopo di migliorare ‌Siri‌. Si accede da Impostazioni > Siri e Ricerca.

Nuova animazione AirPods. Nella precedente beta, come evidenzia la redazione di macrumors, era presente un’immagine che rivelava il design di ‌AirPods di terza generazione. Questa beta, invece, include un’animazione che guiderà gli utenti a modificare le opzioni di cancellazione del rumore sul nuovo modello, funzione presente sulle prossime ‌AirPods‌.

This new animation in iOS 13.2 will teach users how to change noise cancelation options on the new AirPods. https://t.co/p17iN47Sy4 pic.twitter.com/T7YwaFw5Cv — Guilherme Rambo (@_inside) 10 ottobre 2019

Novità anche per la registrazione video: durante l’acquisizione di video sui nuovi modelli di iPhone 11 e 11 Pro, l’utente potrà modificare la risoluzione e le impostazioni dei fotogrammi al secondo del video direttamente nell’app Fotocamera.

Per farlo, sarà sufficiente toccare le piccole icone che si trovano nella parte in alto a sinistra dell’interfaccia. Risoluzione e FPS possono essere modificate in modo indipendente a seconda dell’opzione toccata.

Aggiorneremo questo articolo nel caso in cui emergano novità importanti su iOS 13.2 beta 2.

Per tutte le notizie su iOS 13 e delle varie beta, trucchi e segreti vi rimandiamo a questa sezione di macitynet.it.