Lampada anulare DANIU da tavolo con lente d’ingrandimento incorporata

Se dovete acquistare una lampada per la scrivania, approfittate dell’offerta in corso in queste ore per comprarne una davvero speciale: si tratta infatti della lampada anulare DANIU che oltre a fungere per questo scopo, vi offre una serie di vantaggi che difficilmente ritrovate tutti insieme in altre lampade.

Ad esempio potete fissarla a qualsiasi scrivania, tavolo o piano di lavoro in maniera stabile grazie al morsetto, che può essere agganciato su tavole di massimo 5,5 centimetri di spessore.

Grazie poi al braccio mobile in metallo potete spostare il fascio di luce illuminando adeguatamente la zona che più vi interessa, e sostenendo la luce efficacemente ad ogni posizione grazie al solido sistema a molle.

Potete inclinarla e ruotarla in tutte le posizioni che volete, illuminando un libro, una tastiera del computer o l’intera scrivania grazie all’ausilio di ben 60 LED regolabili su tre diverse colorazioni.

Anche l’intensità si può controllare tramite il telecomando incorporato lungo il cavo, e l’alimentazione è facilitata dalla spina USB-A, che vi permette di sfruttare non solo caricatori ma anche powerbank, porte del computer e via dicendo.

Ultima ma non per importanza la presenza di una lente di ingrandimento (10 cm di diametro) al centro della lampada, che può essere così usata per guardare più da vicino dettagli di qualsiasi tipo, permettendovi così di usare occasionalmente questa lampada anche per piccole riparazioni, studio e via dicendo.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 40 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 41% andando a spendere intorno ai 24 €.

