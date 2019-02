Lampada da tavolo LED con controlli touch in sconto a 14,99 euro

Una lampada LED di ottima qualità con luce regolabile nell’intensità tramite controlli touch: è di OxyLED e al momento la comprate in sconto a soli 14,99 euro.

Questo prodotto, di base è una efficiente e moderna lampada con luci LED. Ha un braccio snodabile che consente di orientare il fascio luminoso praticamente a trecentosessanta gradi ovunque lo si desideri ed offre una luce regolabile nell’intensità attraverso 6 diversi livelli. La struttura inoltre è in acciaio, risultando così stabile e allo stesso tempo dando una sensazione di durabilità nel tempo.

Zero radiazioni magnetiche e sfarfallii, i LED consumano solo 7 W e come moltissime altre lampade di questo tipo la durata stimata degli elementi di illuminazione è pari a 25.000 ore di utilizzo in condizioni normali di esercizio. Tutto si gestisce tramite controlli touch e grazie alla memoria interna è possibile mantenere le precedenti impostazioni a ogni riaccensione della lampada.

La temperatura della luce è di 5000 K, una colorazione molto vicina al bianco neutro e adatta in special modo allo studio e alla lettura. La luce è smorzata da un pannello opaco che rende l’illuminazione omogenea, senza ombre dure e soprattutto senza effetto di abbagliamento, così che se si dovesse guardare la lampada per errore non si verrà abbagliati dalla forte luce.

Classe energetica A+++ ed un risparmio pari all’81% rispetto ad altre lampade di pari potenza che utilizzano lampadine a incandescenza, la lampada OxyLED T100 costerebbe 26 euro ma con il codice PDTHOCSE la comprate in sconto a soli 14,99 euro.