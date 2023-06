Lampada succhia-zanzare scontata del 73%

Siamo in piena estate e le fastidiosissime zanzare sono già tornate alla carica: per liberarcene in maniera pulita, senza sensi di colpa, possiamo affidarci ad una lampada come quella che al momento, grazie ad una promozione, è scontata del 73% e si compra per meno di 10 €.

Non è infatti una di quelle lampade che friggono le zanzare spedendole immediatamente nel paradiso dei Ditteri: semplicemente, le attira con una luce UV e, non appena sono abbastanza vicine, le “succhia” bloccandole all’interno di un serbatoio dal quale non potranno più uscire fino al giorno successivo quando, per nostra gentile benevolenza, potremo liberarle.

Nel frattempo però riusciremo a dormire sonni tranquilli perché la lampada non solo emette una luce a trecentosessanta gradi che, a detta del produttore, aumenta dell’80% le possibilità di cattura rispetto ad altre soluzioni simili; ma emette anche calore, simulando la temperatura emessa dal corpo umano, quindi le zanzare saranno doppiamente attirate da questa apparente fonte prelibata.

Le parti interne, quelle che si possono sporcare con l’utilizzo, si possono smontare facilmente e sono completamente lavabili. La lampada poi si può alimentare ovunque perché usa una USB, quindi oltre che in una qualsiasi presa di casa (con apposito alimentatore da 5 Watt) è possibile usarla anche in tenda o in vacanza dandole energia da una powerbank.

Collegata ad una presa di casa (il cavo è lungo 1 metro), può funzionare 24 ore su 24 consumando appena 2,5 kWh al mese.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 33,99 € potete risparmiare il 73% spendendo 9,18 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.