Twitter paga gli influencer per impedire la fuga di utenti su Threads

Twitter ha attivato Creator Ads Revenue Sharing, il programma con il quale condivide con gli influencer i ricavi derivanti dalla pubblicità.

Threads, l’app di Meta presentata da poco, vanta già oltre 100 milioni di utenti, una minaccia per Twitter che prova a correre ai ripari per non perdere smalto e attirare creator.

“Fa parte del nostro impegno per aiutare le persone a guadagnare direttamente su Twitter” è riportato un tweet dell’account ufficiale del social.

La possibilità di ottenere ricavi è riservata agli utenti abbonati a Twitter Blue – quindi quelli che vantano la spunta di autenticazione -, e gli introiti arrivano da annunci inseriti nelle risposte ai tweet. Gli account che vogliono ottenere ricavi seri devono vantare milioni di visualizzazioni sui tweet negli ultimi tre mesi.

In base al numero di impression (in altre parole delle visualizzazioni della pubblicità nei thread), i creator riceveranno importi che possono variare da decine a migliaia di dollari (profili che vantano milioni di follower).

Surprise! Today we launched our Creator Ads Revenue Sharing program. We’re expanding our creator monetization offering to include ads revenue sharing for creators. This means that creators can get a share in ad revenue, starting in the replies to their posts. This is part of our… — Twitter (@Twitter) July 13, 2023

C’è già chi ha segnalato di avere ricevuto pagamenti, con profili che hanno ricevuto circa 1.000 dollari per 100.000 follower per l’attività svolta da febbraio 2023.

L’impressione è che si tratta di una semplice strategia per non far perdere interesse verso la piattaforma con il potenziale “Twitter Killer” di Meta che ancora non è disponibile in Europa.

Twitter pochi giorni addietro ha accusato Meta di concorrenza sleale, affermando che quest’ultima avrebbe assunoi “decine” di dipendenti Twitter che “avevano e continuano ad avere accesso a segreti commerciali e ad altre informazioni confidenziali”

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e del social Twitter sono disponibili ai rispettivi collegamenti