Lampadina Philips Smart Wi-Fi in sconto a 18,18 euro

Se volete rendere la casa un po’ più Smart, cominciate dall’illuminazione: con le lampadine Philips attualmente in promozione spendete 18,18 euro per aggiungere il WiFi.

Quella in sconto è una tradizionale lampadina LED da 2700K, una temperatura colore calda che produce quindi una luce particolarmente ambrata. Ha l’attacco standard di tipo E27, quindi si può agganciare ai portalampada che troviamo in casa. A vederla si può facilmente scambiare con una comunissima lampadina, questo perché il cuore della tecnologia che la rende diversa dagli altri si trova dentro.

Si tratta infatti di una lampadina che si connette tramite WiFi alla rete domestica, e da qui può essere controllata anche a distanza. Oltre ad accenderla e spegnerla tramite l’interruttore tradizionale, se quest’ultimo viene lasciato attivo (in modo da tenere chiuso il circuito elettrico, ndr) si può accendere e spegnere direttamente dal telefono o tramite comandi vocali qualora si avesse in casa un altoparlante con assistente Google o Alexa di Amazon.

Altrimenti come dicevamo c’è l’app Mi Home, che trattandosi di una lampadina dimmerabile consente perfino di regolare l’intensità luminosa con un tocco. Produce una luce massima di 806 lumen ed è compatibile con i dispositivi Android e iOS, quindi può essere usata anche da un cliente Apple.

Il costo di quest alampadina è di 24,28 euro ma al momento come dicevamo si può comprare in sconto a 18,18 euro ciascuna. Chi ne acquista più di una può beneficiare di sconti anche superiori selezionando in fase di acquisto i pacchetti da 2, 3 o 4 lampadine che vengono proposti rispettivamente a 27,94 euro (invece di 41,36 euro), 38,92 euro (anziché 53,56 euro) e 48,68 euro (al posto di 62,10 euro).

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.