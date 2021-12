La tastiera del MacBook Pro avrà un feedback tattile regolabile?

Le tastiere che vedremo sui futuri MacBook Pro potrebbero integrare un meccanismo che consentirà all’utente di regolare il feedback. È quanto emerge da un brevetto scovato presso il Patent Office statunitense nel quale Apple da riferimento a “tastiere, dispositivi di input e sistemi correlati” che includono meccanismi-chiave con tasti e attuatori in grado di offrire il feedback regolabile tenendo conto dell’input dell’utente. Gli attuatori sono controllabili offrendo forza tattile variabile o un feedback sonoro in base all’input dell’utente.

Codificatori, si legge nel brevetto, possono trasdurre una posizione o relativa posizione del tasto premuto, attivando un segnale in grado di fornire feedback in base alla corrispondente posizione del tasto premuto.

L’idea di Apple è di offrire un feedback diverso in base al tasto premuto, tempo operativo, velocità della digitazione, identità dell’utente (feedback diverso in base all’utente che usa il Mac in quel momento) e altri fattori.

Nel brevetto Apple parla di meccanismi su ciascun tasto in grado di determinare la forza applicata, traducendo la forza in segnali elettronici in grado di dare la sensazione di avere effettivamente applicato una differente forza nella digitazione.

Pochi giorni addietro è emerso un diverso brevetto di Apple nel quale si fa riferimento a una tastiera retrattile. La Mela ha brevettato anche una tastiera virtuale con doppio display, ma anche il tasto rimoviible che diventa mouse e una tastiera camaleonte con display per ogni tasto.

Come sempre, ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.