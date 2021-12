Bug macOS crea problemi con lo slot SD Card dei MacBook Pro 2021?

Lo slot SDXC card dei nuovi MacBook Pro 14″ e 16″ 2021 non sembra funzionare correttamente con alcune card SD. Lo riferisce il sito Macrumors citando diversi esempi di utenti che nel forum del sito statunitense lamentano problemi con alcune schede SD, impedendo in alcuni casi del tutto la lettura e in altri una lentezza nel riconoscimento della scheda da parte del sistema operativo.

Un utente lamenta che il più delle volte alcune schede vengino riconosciute ma questa operazione richiede da 30 secondi a 1 minuto, e altre volte ancora appare un errore. L’utente riferisce di avere provato memory card Sandisk Ultra, sia XC, sia HC, formattate direttamente con la fotocamera ma anche formattate direttamente da Utility Disco sul Mac ma non sembra esserci differenza. Tutte le card che il Mac fatica a riconoscere, funzionano correttamente inserite in 3 diversi card reader collegati via USB-C.

In alcuni casi, cercando di usare una memory card SD con lo slot sul Mac, appare un messaggio di errore; a volte l’inserimento sembra mandare in crash il Finder, e in altri ancora la scheda SD richiede diversi minuti prima di essere accessibile.

Il problema non sembra essere legato alla formattazione della scheda, ma potrebbe essere uno dei fattori che impediscono il corretto funzionamento. In tutti i casi gli utenti sono concordi nel riferire che le schede funzionano se inserite in un lettore di memory card collegato alla porta USB-C.

Un utente riferisce di avere provato memorie SD di varie marche (Sandisk, Sony, Samsung), “tagli” (16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB) e tipo (UHS-I, UHS-II, micro-SD) formattate in varie modalità (FAT32, exFAT) ma tutto questo non sembra fare nessuna differenza e ancora una volta in tutti i casi le schede funzionano inserite in un lettore di card esterno.

Alcuni utenti riferiscono di avere contattato Apple; questa avrebbe riferito loro di essere a conoscenza del problema e che un fix è in arrivo con un aggiornamento software. Se così fosse, dovrebbe trattarsi di un bug facilmente risolvibile con un update.

Un utente riferisce che i problemi da lui notati sono stati risolti con l’update alla versione beta di macOS Monterey 12.1 ma altri affermano che la versione preliminare dell’update non è stata per loro risolutiva. Non dovrebbe ad ogni modo mancare molto al rilascio della versione definitiva dell’aggiornamento a macOS 12.1 (la quarta beta è da giorni nelle mani degli sviluppatori) e sapremo se Apple avrà risolto o no la questione del corretto funzionamento dello slot SDXC card.

