Google Stadia è disponibile in beta su iPhone e iPad

Il colosso del web aveva annunciato che Google Stadia sarebbe arrivato sui dispositivi mobile di Apple verso la metà di novembre: la promessa ore è mantenuta perché il servizio di videogiochi in streaming Google Stadia ora è disponibile su iPhone e iPad in versione beta pubblica.

Questo significa che è possibile iniziare a sperimentare con i giochi in streaming, acquistare i titoli desiderati proposti nel catalogo di Big G, e poi giocare da iPhone e iPad. Trattandosi di una versione beta pubblica Google sta ancora lavorando sull’esperienza utente, così miglioramenti delle prestazioni e nuove funzioni saranno integrati prossimamente, man mano che vengono raccolti più dati dagli utenti Apple.

Naturalmente su App Store non è possibile pubblicare app e servizi per i giochi in streaming perché, anche con le regole alleggerite di Apple, viene richiesto che ogni singolo gioco incluso nel servizio venga presentato come app a sé stante. Un lavoro immane per questo tipo di servizi che tendono a includere centinaia di videogiochi.

Così per portare Google Stadia su iPhone e iPad in beta, Big G ha realizzato una web app raggiungibile da questa pagina, che gli utenti dei dispositivi Apple possono usare tramite Safari, come una qualsiasi pagina Internet. Per rendere più pratico e veloce l’accesso è possibile aprire il sito web di Google Stadia, effettuare un tap sull’icona di condivisione, infine selezionare Aggiungi alla Schermata Home. In questo modo viene creata una scorciatoia sotto forma di icona nella schermata principale di iPhone o iPad.

Ricordiamo che a novembre Nvidia ha rilasciato GeForce Now per iPhone e iPad in versione beta. Tutto quello che c’è da sapere sul servizio in abbonamento per giocare in streaming Google Stadia è in questo articolo. Invece per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei servizi di streaming per video, musica e non solo si parte da questa pagina.