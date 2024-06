L’app MySkoda ora vi aiuta a parcheggiare e ricaricare l’auto

Pubblicità

L’app MySkoda è stata aggiornata e funge ora da piattaforma unificata per i proprietari di tutti gli attuali modelli di veicoli compatibili.

L’app offre l’accesso diretto ai veicoli e una serie di funzionalità nuove o ulteriormente migliorate, tra cui servizi “smart” come Pay to Park e Pay to Fuel.

Inoltre, l’integrazione di Powerpass semplifica il processo di ricarica dei veicoli elettrificati, consolidando questi servizi in un’unica app.

Ora il certificato digitale può essere scaricato direttamente dalla app, elemento indicato come “un importante valore aggiunto al momento della rivendita del veicolo”.

I proprietari di modelli completamente elettrici, ibridi plug-in e con propulsori convenzionali hanno accesso a nuove funzionalità che semplificano la vita quotidiana; ad esempio attraverso servizi come Pay to Park (già disponibile in Italia) e Pay to Fuel. L’interaccia presenta una schermata rinnoata, grafica rivista e un widget informativo, elementi che dovrebbero rendere l’app più facile da usare.

Il produttore riferisce che tutti i modelli attuali e futuri supportano l’ultimo aggiornamento, compresi quelli con motori a combustione e propulsori ibridi plug-in prodotti dopo luglio 2020. Gli utenti che in precedenza utilizzavano l’app MySkoda Essentials possono ora passare alla nuova app MySkoda, mantenendo l’account Skoda esistente. I proprietari di modelli Skoda prodotti fino a luglio 2020 potranno continuare a utilizzare l’app MySkoda Essentials.

L’app (qui per iPhone e qui per Android) offre i i servizi digitali di Skoda Connect e copre più aspetti del cosiddetto “customer journey”. Gli utenti che attendono la consegna della loro vettura apprezzeranno la funzione Track & Explore, con informazioni in tempo reale sullo stato di produzione del veicolo, di cui possono richiamare la configurazione in qualsiasi momento (questa fuznione non è al momento disponibile in Italia). Nel Regno Unito, in Irlanda, in Francia e in Spagna l’app fornisce l’accesso a video dimostrativi per esplorare le funzionalità del veicolo.

La funzione Pay to Park, disponibile in Italia, semplifica l’individuazione delle zone di parcheggio più vicine e permette il pagamento degli stessi in varie città europee. Pay to Fuel è un’altra nuova funzionalità “intelligente” che consente di effettuare pagamenti automatici presso stazioni di rifornimento selezionate, evitando la coda alla cassa.

Integrazione di Powerpass, 660.000 punti di ricarica in un’unica app

Per i conducenti dei modelli Enyaq e degli altri con motorizzazione PHEV, l’app offre nuove funzionalità. La rete di ricarica Powerpass è ora integrata direttamente nell’app, rendendo obsoleta la vecchia app dedicata, offrendo accesso a oltre 660.000 punti di ricarica in tutta Europa grazie alle partnership con oltre 870 fornitori. Semplifica anche la gestione delle soluzioni di ricarica domestica, con i sistemi wallbox Skoda iV. L’app offre inoltre la possibilità di gestire i piani di ricarica, utilizzare la funzione Plug & Charge e visualizzare la cronologia delle ricariche. Gli attuali utenti Powerpass possono scaricare o aggiornare l’app accedere alla sezione Powerpass e confermare la connessione al proprio ID Skoda per il trasferimento dati automatico.

Controllare lo stato di carica di da casa o attivare il climatizzatore prima di mettersi in viaggio sono due esempi delle funzionalità offerte dall’app.

Dettagli su ricarica e stato veicolo

Le informazioni essenziali, come la ricarica o lo stato del veicolo, possono essere visualizzate tramite widget nella schermata iniziale, migliorando l’accessibilità alle informazioni. Come accennato, è possibile scaricare direttamente sul proprio dispositivo mobile il certificato digitale che riporta tutte le caratteristiche, gli interventi di manutenzione e lo stato d’uso del proprio veicolo. Un documento di particolare interesse all’atto della rivendita del veicolo.

