Da Skoda il certificato digitale dice la verità su km e manutenzione

I proprietari di veicoli Skoda possono creare in modo semplice e intuitivo, un certificato digitale che riporta dettagli verificati sulle condizioni del proprio veicolo e sulla cronologia degli interventi di manutenzione, entro il periodo di garanzia.

Il file generato è un vero documento ufficiale del produttore, che raccoglie dati provenienti da varie fonti, incluso il libretto di manutenzione elettronico del veicolo. Tramite questo nuovo servizio digitale, i proprietari di vetture Skoda hanno a portata di mano informazioni affidabili sul loro veicolo senza dover visitare un concessionario o pagare costi aggiuntivi.

Il servizio è disponibile gratuitamente su tutte le Skoda europee per le quali è disponibile Skoda Connect. Il Certificato Digitale del veicolo aumenta la trasparenza quando il proprietario desidera vendere la vettura usata.

Il documento include l’identificazione del veicolo, le specifiche tecniche e una panoramica degli equipaggiamenti standard e opzionali. Vengono inoltre riportati il chilometraggio aggiornato e la sua cronologia, eventuali piani di manutenzione ed estensioni di garanzia, nonché una cronologia completa degli interventi effettuati, non solo la manutenzione regolare, ma anche eventuali riparazioni in garanzia.

In un secondo momento sarà integrata nel servizio di certificato digitale anche la cronologia degli interventi alla scadenza del periodo di garanzia. I proprietari dei veicoli possono creare il file ed esportarlo in formato PDF dal portale web Skoda Connect: basta accedere, cliccare su Certificato Digitale e scaricare il PDF, che può essere generato in qualsiasi momento e tutte le volte che si desidera.

Il Certificato Digitale fornisce tutti i dettagli che il potenziale acquirente potrebbe voler conoscere. La cronologia del chilometraggio, ad esempio, viene aggiornata continuamente, non solo durante la manutenzione. Il chilometraggio viene registrato ogni settimana dal momento in cui viene attivata la funzione di accesso remoto nell’ambito di Skoda Connect.

Il servizio digitale Skoda Connect permette di monitorare i parametri chiave del veicolo sul proprio smartphone e include una serie di funzioni aggiuntive, come il controllo dello stato di chiusura delle portiere, la personalizzazione di alcuni parametri quando si passa

da un veicolo Skoda a un altro sfruttando il proprio account, l’assistenza stradale in caso di guasto e la pianificazione degli interventi di assistenza.

Il costruttore sottolinea che tutti i dati rilevanti sia dei clienti che dei movimenti del veicolo, sono archiviati in modo sicuro, nel rispetto degli standard del GDPR dell’UE.

Il costruttore introdurrà sei veicoli elettrici entro il 2026. Per tutte le notizie che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.