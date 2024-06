Sniper Elite 4 in arrivo per iPhone, iPad e Mac

Pubblicità

Gli sviluppatori di Rebellion hanno annunciato che Sniper Elite 4 – apprezzato videogioco sparatutto tattico in terza persona – arriverà per iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ma anche per gli iPad o Mac con chip M1 o seguenti (e ovviamnete futuri dispositivi come gli iPhone 16).

Il gioco non è nuovo (risale al 2017) ma ha ottenuto un notevole successo (gli sviluppatori parlano di 30 milioni di giocatori in tutto il mondo) nelle versioni per Windows, PlayStation 4 e Xbox One.

Sniper Elite 4 è ambientato nell’Italia del 1943, definito “il più grande e avanzato sparatutto sulla Seconda Guerra Mondiale mai creato”. Di seguito la descrizione degli sviluppatori: “L’agente segreto e tiratore scelto Karl Fairburne dovrà combattere al fianco di coraggiosi uomini e donne della Resistenza italiana e sconfiggere una nuova terribile minaccia che potrebbe stroncare sul nascere la controffensiva degli Alleati in Europa”.

Il giocatore uccide i nemici usando un fucile da cecchino da una lunga distanza, può piazzare trappole, usare cadaveri come trappole esplosive. Il gioco prevede anche missioni notturne, consente libertà di movimento (compresa la possibilità di arrampicarsi e afferrare sporgenze) e un gameplay aperto, con missioni cooperative (2-4 giocatori) e modalità competitive (fino a 12 giocatori).

Rebellion riferisce che il gioco supporterà il cross-saving (la possibilità di portare i propri progressi di gioco da una piattaforma all’altra) : è quindi possibile iniziare a giocare su un dispositivo (es. su un iPhone 15 Pro), mettere in pausa e continuare su un dispositivo differente (es. sul Mac); oltre ai controlli touch saranno supportati anche controller esterni.