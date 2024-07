L’app PosteID per lo SPID non funziona, probabili problemi anche ad altri servizi Poste

Pubblicità

Da questa mattina (lunedì 15 luglio 2024 nel momento in cui scriviamo), l’app PosteID non funziona. Lo riferiscono numerosi utenti e chi scrive conferma il disservizio. Le prime segnalazioni sono arrivate da questa mattina e sono aumentate a partire dalle 17.

Cercando di aprire l’app Poste ID, appare un messaggio: “Errore all’avvio. Si è verificato un errore in fase di avvio dell’app. Ti preghiamo di riprovare e controllare l’eventuale disponibilità sullo store di aggiornamenti dell’app”.

Anche cancellando e reinstallando l’app da zero, il problema non si risolve. Nel momento in cui scriviamo non risultano esserci aggiornamenti dell’app e la procedura consigliata da Poste nel popup non funziona. Provando a disinstallare l’app, reinstallarla e avviarla si riceve un messaggio di errore simile a quello riportato sopra.

A furia di insistere, qualcuno riferisce di essere riuscito a entrare, indicazione che non è vi alcun aggiornamento e si tratta di qualche malfunzionamento temporaneo che pregiudica l’accesso a PosteID. L’app Bancoposta sempre funzionare così come l’app PostePay. Abbiamo però ricevuto indicazioni di malfunzionamenti anche relativamente a queste ultime app.

Aggiorneremo questo articolo in caso di novità.