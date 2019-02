Velocità 4G, iPhone XS è mediamente il 26% più veloce rispetto ai precedenti modelli

I nuovi iPhone – in particolare gli iPhone XS – sono molto più veloci per quanto riguarda la connettività 4G. È quanto emerge da uno studio di OpenSignal, società di analisi che si occupa principalmente di reti mobili.

Gli iPhone XS e XS Max sono mediamente il 26% più veloci rispetto agli iPhone presentati tra il 2015 e il 2017, e anche rispetto all’iPhone X. Per valutare le prestazioni, riferisce Appleinsider, la società di analisi ha testato gli iPhone negli Stati Uniti testando più operatori di telefonia tra il 26 ottobre e il 24 gennaio.

L’iPhone XS Max, in particolare, è quello che sembra comportarsi meglio da questo punto di vista, con velocità fino a o 21.7 megabit al secondo. L’iPhone XS standard si piazza secondo a 20.5mbps, mentre l’XR – almeno sulle reti USA – sembra più lento di iPhone X con 17.6mbps rispetto ai 18.5mbps. Poiché integra tecnologia MIMO 2×2, rispetto alla 4×4, con l’XR non sembra possibile ottenere la stessa velocità che è possibile ottenere con l’XS.

La larghezza di banda sembra largamente stagnante da iPhone 6s a X, uno dei motivi per i quali -secondo OpenSignal – molte persone non hanno avuto interesse a passare ai nuovi modelli. In futuro si passerà sempre più alle reti 5G (con prestazioni 10 volte superiori a quelle attuali). Le ultime indiscrezioni riferiscono che Apple non offrirà il 5G fino ad almeno il 2020. La copertura 5G promette maggiore velocità di download e minor latenza ma ci vorranno diversi anni prima che il 5G soppianti l’attuale LTE. Si vocifera, tra le altre cose, che Apple è al lavoro su un suo chip-modem.