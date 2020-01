Apple alla ricerrca di nuovi uffici in Germania e Canada

Apple è alla ricerca di nuovi uffici in Germania e avrebbe adocchiato un edificio di 30.000 metri quadrati in costruzione a Monaco di Baviera, una location in grado di ospitare altri 1500 dipendenti quando sarà completata nel 2021.

L’edificio di Monaco di Baviera, città dove Apple opera da tempo, è denominato “Karl” e in costruzione a Karlstrasse. Non è ancora completato ma i proprietari dell’immobile hanno confermato che l’intero edificio è già destinato a un non meglio precisato cliente.

Apple non ha rilasciato dichiarazioni ma alla Süddeutsche Zeitung, uno dei più importanti quotidiani tedeschi, il consulente finanziario Clemens Baumgartner ha confermato l’interesse di Apple. Il CEO di Apple, Tim Cook, ha incontrato Baumgartner nel corso di una visita in Germania in occasione dell’Oktoberfest alla settembre dello scorso anno.

“Garantirà e creerà posti di lavoro altamente qualificati nella nostra città”, ha riferito Baumgartner. “Ho sfruttato l’Oktoberfest per mettermi in contatto con operatori economici evidenziando i vantaggi di Monaco come location per la scienza e la tecnologia. Sarei lieto del feedback positivo di Mr Cook”.

Al momento – riferisce Appleinsider – Apple opera attraverso il Bavarian Design Center di Monaco, una delle tappe nella visita dell’ultimo viaggio di Cook, struttura che ospita circa 300 ingegneri di tutto il mondo. In un’intervista Cook ha evidenziato il valore dei team che operano in città, evidenziando l’offerta di risorse dalle vicine università come un bene prezioso per la città.

Anche dall’altra parte dell’Atlantico, e più precisamente a Montreal, Apple ha mire espansionistiche e ha adocchiato i 930 metri quadrati di un piano della torre Deloitte, un edificio per uffici di 26 piani. La Mela avrebbe intenzione di portare qui i team dalla sua divisione di contenuti e servizi (Apple Music, iTunes Store e Apple News). I lavori sono in corso e l’apertura di questa sede è prevista per marzo.