Lavavetri e aspiragocce Bosch, solo 49,99 € con gli sconti Amazon

Un aiutante sempre pronto per pulire le finestre come si deve, o lavare uno specchio, il box doccia, un tavolo, il ripiano della cucina o una mensole? Detto fatto: è GlassVAC di Bosch che in occasione delle offerte del grande marchio tedesco, costa solo 49,99€ invece che 85 euro (prezzo consigliato Bosch).

Quello di cui parliamo potrebbe essere semplicisticamente definito come un raccogli gocce, uno di quegli strumenti che si usano per lavorare i vetri e che mentre puliscono, asciugano. Ma in realtà nella versione che vediamo qui fa davvero molto di più.

Come è fatto GlassVAC

Alla base del set ci sono tre elementi:

uno spruzzatore con panno in microfibra per spruzzare acqua o liquido detergente

per spruzzare acqua o liquido detergente un elemento in gomma che si innesta sul corpo aspirante per detergere perfettamente (è basato sull’esperienza Bosch nel campo del tergicristalli) l’acqua

che si innesta sul corpo aspirante per detergere perfettamente (è basato sull’esperienza Bosch nel campo del tergicristalli) l’acqua Un aspiratore con serbatoio che raccoglie il liquido

Come si usa GlassVAC

Tipicamente GlassVAC si userà per lavare un vetro (magari proprio con l’accessorio incluso) e dopo averlo lavato per detergere e aspirare l’acqua residua. Visto che il motore aspira anche l’acqua che viene raccolta, questa sarà eliminata dalla superficie senza lasciare aloni. Perfetto anche per eliminare la condensa che notoriamente lascia tracce davvero antiestetiche e fastidiose alla vista.