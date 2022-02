Lavavetri magnetico Joybos in offerta a 15,96 euro

Se la pulizia dei vetri vi da noia, dimezzate i tempi e rendetela più comoda con il sistema Joybos, tanto più che in questo momento è pure in sconto a 15,96 euro.

Se avete presente la spugna con cui solitamente si pulisce l’interno degli acquari, allora siete a cavallo perché il sistema qui proposto è il medesimo: grazie all’attrazione magnetica tra due parti è praticamente possibile un vetro da ambo i lati governandone una sola, riducendo così sensibilmente i tempi di pulizia di vetri e finestre anche ampi. Non solo, rende perfino possibile pulire quelli fissi di finestre senza balcone che generalmente da soli non certamente pulire in sicurezza.

La forma è del tutto particolare perché presenta una punta con cui è così possibile sfregare bene e raggiungere anche gli angoli. Entrambe le parti montano un panno removibile in cotone e un serbatoio dove inserire acqua e detergente, che vengono erogati automaticamente durante l’uso. In questo modo non serve neppure avere lo spray sottomano perché una volta messo in azione questo accessorio l’unica cosa da fare è semplicemente sfregare lungo l’intera superficie.

Sul fondo di ciascuna delle due parti (che misurano circa 15 x 13 x 4 centimetri) è inoltre presente una striscia in gomma analoga a quella del tergicristallo dell’auto, con cui è così possibile raccogliere l’acqua in eccesso e rendere la superficie lavata subito pulita e asciutta. Facciamo inoltre notare che la porzione magnetica esterna si può mettere in sicurezza legandosela al polso col cordino in dotazione; per finire, questo sistema può essere utilizzato con qualsiasi finestra, anche quelle con triplo vetro da 15-30 mm.

Chi intende acquistare il lavavetri magnetico Joybos anziché pagarlo 21,29 euro lo trova in offerta a 15,96 euro, risparmiando quindi il 15% sul prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.