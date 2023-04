Secondo indiscrezioni watchOS 10 con “notevoli cambiamenti” nell’interfaccia

Secondo indiscrezioni watchOS 10 integrerà “notevoli cambiamenti” nell’interfaccia

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg riferisce che la prossima major release di watchOS – quella che probabilmente si chiamerà watchOS 10 – integrerà cambiamenti rilevanti in termini di funzionalità, ma anche dal punto di vista dell’interfaccia utente.

L’interfaccia di watchOS non è cambiata molto negli ultimi anni e Apple si è concentrata principalmente nell’offrire funzionalità aggiuntive legate al monitoraggio dell’attività fisica o nuovi quadranti. Secondo Gurman, quest’anno sarà diverso e l’update dal punto di vista software promette di essere di rilievo.

“Il nuovo watchOS dovrebbe essere un aggiornamento abbastanza ampio”, scrive Gurman, “con notevoli cambiamenti all’interfaccia utente”, contrariamente a quanto invece, sempre secondo Gurman, dovrebbe accadere con iOS 17 e spiegando ancora che l’update di quest’anno per watchOS è importante perché dal punto di vista hardware per l’Apple Watch non è atteso nulla di particolarmente eclatante.

watchOS 10 è uno dei futuri sistemi operativi che dovrebbero essere mostrati in anteprima alla WWDC23 – la conferenza per sviluppatori che si svolgerà dal 5 al 9 giugno 2023. La WWDC23 è gratuita per tutti gli sviluppatori e l’evento, come sempre, punterà i riflettori sulle ultime novità di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. Da molti è atteso anche l’annuncio del visore Apple di cui si parla da anni. Staremo a vedere….

Di recente ricordiamo che in rete sono apparse foto dei presunti componenti del visore. Potete saperne di più a questo indirizzo. Queste stesse foto, in queste ore, stanno nuovamente facendo il giro del web, presentate come nuove foto. In realtà, si tratta delle stesse, solo a risoluzione maggiore.