Le auto del futuro risponderanno al tatto: accordo tra Faurecia e Immersion

Faurecia, una delle maggiori società al mondo dedita allo sviluppo di tecnologie per il settore automobilistico, e Immersion Corporation, azienda impegnata nello sviluppo e nella fornitura di tecnologie per l’aptica, hanno annunciato la stipula di un contratto di licenza di durata pluriennale che permette a Faurecia di accedere alle soluzioni e tecnologie aptiche di Immersion.

Il suddetto contratto permette a Faurecia di sviluppare avanzate interfacce utente aptiche interattive sfruttando le ultime innovazioni di Immersion.

Le automobili realizzate nel futuro prossimo incorporeranno tecnologie smart che consentono interazioni intuitive basate sul tatto. “L’aptica apre le porte a nuove capacità per le interfacce uomo-macchina (IUM) a bordo di veicoli. Permette alle superfici tattili di rispondere prontamente reimmaginando l’esperienza dell’utente”, ha spiegato Jared Smith, amministratore delegato ad interim di Immersion. “Accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di collaborare con Faurecia per andare oltre il tradizionale approccio ai sistemi IUM a bordo di veicoli ed esplorare nuovi modi in cui possiamo aiutare i conducenti ad interagire in maniera sicura con le loro auto”.

Secondo IHS Markit, l’uso dell’aptica diverrà via via più diffuso e si prevede che i sistemi IUM multimodali saranno incorporati nei veicoli come dotazione standard. Inoltre i sistemi tattili capacitivi diverranno l’interfaccia di visualizzazione primaria, ove il 95% del display dello stack centrale sarà abilitato alla tecnologia tattile entro il 2026.

Le soluzioni IUM di Faurecia permettono agli occupanti di interagire attraverso tatto, gesti o voce per gestire le opzioni di infotainment, sedili e comfort termico. Faurecia ha sviluppato, per esempio, un’interfaccia grafica multi-visualizzazione scalabile per IVI chiamata Trenza. Per ridurre la distrazione del conducente, questa tecnologia impiega la gestione prioritaria al ridimensionamento delle finestre. Permette inoltre agli utenti di organizzare facilmente le app e i servizi che usano con maggior frequenza trascinandoli e rilasciandoli offrendo opzioni facilmente accessibili nella sezione superiore dello schermo.

La soluzione aptica per il settore automobilistico (Haptics for Automotive Solution) di Immersion offre ai fornitori del settore automobilistico di primo livello design di riferimento per implementazioni aptiche e software e tecnologie per agevolare l’uso dell’aptica per sistemi IUM avanzati a bordo di veicoli. Il contratto tra Immersion e Faurecia consiste in una licenza per l’uso delle tecnologie di Immersion, nonché di sue soluzioni tecnologiche aptiche per comandi e schermi a sfioramento.

