Le migliori VPN gratuite per Mac, iPhone, iPad e non solo

Le VPN non hanno più bisogno di presentazioni e sono ormai tra le app più apprezzate e usate dagli utenti. Si tratta di applicativi che creano e permettono di utilizzare una Rete Privata Virtuale, quindi di navigare in rete sfruttando una connessione internet sicura e cifrata. Ecco le migliori che è possibile utilizzare gratuitamente.

Anzitutto, l’utilizzo di una VPN consente di essere sicuri quando si naviga in rete, ma offre anche funzionalità tipiche per bypassare le restrizioni geografiche di alcune siti e piattaforme, non solo di streaming. Una VPN, ad esempio, può essere utile per acquistare una chiave di un gioco o un applicativo su siti stranieri in cui tipicamente costano meno. Ovviamente, ci riferiamo sempre a key ufficiali o comunque legali.

Esistono alcune VPN gratuite, da poter utilizzare anche su Mac, iPhone o iPad che offrono servizi di base utili per scoprire come funziona una VPN e testarla. Le VPN gratuite che vi elenchiamo in questo articolo, naturalmente, hanno dei limiti importanti.

Anzitutto, offrono spesso una quantità limitata di dati mensili o giornalieri. Questo vuol dire che potrete navigare sotto VPN per una navigazione basilare, ma non potrete utilizzarla ad esempio per attività intensive come streaming o download.

Inoltre, una VPN gratuita tenderà ad offrire una ridotta velocità di connessione per preservare le risorse per gli utenti a pagamento. Questo può tradursi in navigazione più lenta e buffering continui.

Ancora, le VPN gratuite offrono pochi server, spesso concentrati in uno o due Paesi, il che riduce le opzioni per aggirare i blocchi geografici. Inoltre, alcune VPN gratuite potrebbero registrare e vendere i dati di navigazione degli utenti per compensare i costi di gestione, mettendo in secondo piano la privacy.

Anche perché le VPN gratuite spesso ricevono meno aggiornamenti rispetto alle versioni premium, il che può rendere le app meno affidabili nel tempo, oltre ad avere un supporto clienti molto limitato, se non inesistente.

Peraltro, le VPN gratuite integrano spesso annunci pubblicitari nell’app o durante la navigazione, il che può risultare invasivo.

In sintesi, mentre le VPN gratuite possono essere utili per esigenze occasionali o di breve periodo, una VPN a pagamento offre maggiori vantaggi in termini di sicurezza, velocità e affidabilità, soprattutto per attività come lo streaming o il download.

Per questo, il consiglio – magari dopo aver testato una VPN gratuitamente – è quello di affidarvi a VPN ben note, come ad esempio NordVPN. Peraltro, questa VPN offre un servizio soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, il che rende l’acquisto praticamente privo di rischi.

Perché scegliere NordVPN

In passato abbiamo recensito proprio NordVPN, una delle più note a livello mondiale, anche perché è tra le più veloci del suo genere in quanto usa il NordLynx, un protocollo di trasmissione dati proprietario capace di garantire non solo un’eccezionale velocità di navigazione e alte prestazioni, ma anche un livello di privacy particolarmente elevato.

Ed ancora, NordVPN è una delle VPN più rinomate sul mercato grazie alla sua combinazione di sicurezza robusta, velocità elevata e un’interfaccia user-friendly. Dispone di oltre 6000 server in 110 paesi, offrendo una vasta copertura e opzioni di connessione.

NordVPN offre due diverse app per macOS: una scaricabile dal sito ufficiale che utilizza OpenVPN e una disponibile sull’App Store che utilizza IKEv2. La versione IKEv2 è generalmente preferita per la sua velocità e sicurezza superiore. La VPN include anche un kill switch, protezione contro le perdite DNS e funzionalità avanzate come Double VPN e Onion over VPN per una protezione aggiuntiva.

In ogni caso, NordVPN propone una connessione eccellente, con una media di 354 Mbps in Nord America, 262 Mbps in Europa e 284 Mbps in Asia​​. Questo la rende ideale per lo streaming, il download e altre attività intensive di dati.

Tra le altre cose mette a disposizione la funzione Threat Protection che protegge l’utente da popup intrusivi, popunder e altri tipi di annunci potenzialmente dannosi salvaguardando contemporaneamente i dispositivi da web tracker, malware e download di file sospetti.

Al momento è disponibile anche un super offerta Black Friday che consente di ottenere NordVPN con il 74% di sconto + 3 mesi gratis: il prezzo parte da appena 2,99 euro al mese.

Se, però, volete testare una VPN gratuita, ecco le migliori:

ProtonVPN

Offre dati illimitati, connessione stabile e ottima sicurezza. È gestita dalla stessa organizzazione che offre ProtonMail, noto per la sua attenzione alla privacy.

Di contro, la versione gratuita è limitata a 3 Paesi (Giappone, Stati Uniti e Paesi Bassi) e può risultare più lenta nelle ore di punta.

ProtonVPN è comunque compatibile con diverse piattaforme, come Mac, iOS, Windows e Android.

Windscribe

Questa VPN offre 10 GB di dati gratuiti al mese e server in circa 10 Paesi. Ha funzionalità di blocco pubblicità e malware, anche se alcuni erver possono essere congestionati, e 10 GB potrebbero non essere sufficienti per un uso intensivo.

Windscribe è disponibile per Mac, iOS, Windows, Android e browser come Chrome e Firefox.

Hide.me

Come Windscrive anche Hide.me propone 10 GB di dati al mese e ha dalla sua la politica di non tracciare l’utente. Ha anche una buona velocità e diversi server tra cui scegliere, ma la versione gratuita offre solo 5 server disponibili, quindi la scelta di posizioni è limitata.

Hide.me è disponibile Mac, iOS, Windows, Android e browser.

Hotspot Shield

Dalla sua ha 500 MB di dati gratuiti al giorno (circa 15 GB al mese) e velocità piuttosto buona. Utilizza un protocollo di sicurezza proprietario (Catapult Hydra) che ottimizza la connessione.

Purtroppo la versione gratuita è limitata a un singolo server negli Stati Uniti, il che può rendere difficile aggirare i blocchi geografici.

Hotspot Shield è disponibile per Mac, iOS, Windows e Android.

TunnelBear

TunnelBear è tra le più intuitive e semplici da usare e con una buona velocità di connessione. Anche nella versione gratuita offre server in molti Paesi, ma c’è da dire che la connessione è limitata a 500 MB di dati al mese, molto limitati per streaming o download di file pesanti.

TunnelBear è disponibile per Mac, iOS, Windows e Android.

In definitiva, le VPN gratuite, per la natura dei costi di mantenimento di una VPN, hanno spesso restrizioni significative come limiti di dati e server. Sono utili per testarne l’utilità, anche se poi il consiglio è quello di usare una VPN a pagamento perché in grado di offrire maggiore sicurezza, velocità superiori e molteplici server cui collegarsi.

Tra le tante, NordVPN è certamente tra le migliori nel panorama.