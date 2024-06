L’apri garage WiFi smart di Meross ne apre 3 pure con Homekit

Pubblicità

Per aprire fino a 3 porte di garage insieme in modo smart sono sufficienti poco meno di 70 euro e potete farlo anche dal vostro iPhone anche a voce.

Quella di Meross è una soluzione semplice, ma efficace. Si tratta, infatti, di un’antenna esterna da 2dBi, che può ricevere segnali Wi-Fi. In questo modo, sarà sempre connesso a Internet, potendo ricevere input dallo smartphone per aprire il garage.

È in grado di supportare fino a 3 porte garage contemporaneamente, anche se in confezione sono inclusi 2 sensori. Non necessità di canoni mensili o costi di abbonamento aggiuntivi ed è compatibile con più di 1600 modelli e 200 marche di saracinesche.

L’antenna Meross, oltre ad essere compatibile con Google Home e Alexa, supporta anche Apple HomeKit, potendo dunque essere controllato direttamente dall’app Casa di Apple.

Ovviamente, l’app Meross consentirà di aprire e chiudere il garage, ma anche di importare ad esempio le notifiche. Questo vuol dire che l’app ricorderà all’utente di chiudere la porta del garage, ad esempio, in base ad un orario pre impostato. Ed ancora, l’app permette di monitorare la cronologia delle aperture e chiusure della porta del garage, così che si avrò sempre un diario delle attività.

L’installazione è piuttosto semplice: è possibile montare l’apriporta del garage senza bisogno di viti, essendo sufficiente utilizzare i nastri adesivi inclusi nella confezione.

Su Amazon al momento si acquista a meno di 70 euro.

