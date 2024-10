Le trascrizioni per Apple Podcast ora anche in italiano

Pubblicità

La Casa Cupertino ha fatto sapere che le trascrizioni per Apple Podcast, funzione che rende i podcast ancora più accessibili e la navigazione più intuitiva, sono ora disponibili in 8 nuove lingue.

A notarlo per primo è il sito iCulture.nl spiegando che le trascrizioni erano in precedenza disponibili solo per inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Il supporto per le nuove lingue sarà attivato gradualmete nei prosssimi giorni su iPhone e iPad con iOS 17.4/iPadOS 17.4 o superiore. Le nuove lingue supportate, sono: portoghese brasiliano, olandese, finlandese, italiano, norvegese, portoghese e svedese.

Grazie alle trascrizioni è possibile leggere il testo completo di un episodio, cercare parole o espressioni specifiche all’interno dell’episodio e fare tap sul testo per riprodurre il podcast da quel punto esatto. Durante la riproduzione ogni parola viene evidenziata, così è più facile seguire l’episodio.

Come è facile immaginare, le trascrizioni possono migliorare l’esperienza podcast in molteplici modi, aiutando l’utente a cogliere ogni parola dei suoi conduttori preferiti, imparare una nuova lingua e trovare più facilmente le informazioni sentite in un episodio. Le trascrizioni degli episodi saranno accessibili dall’angolo in basso a sinistra sulla schermata “In riproduzione”.

Apple sottolinea che le trascrizioni non sono generate da sistemi di Intelligenza Artificiale e quindi non è richiesto un dispositivo con supporto a Apple Intelligence.

Le trascrizioni sono state sviluppate per rafforzare l’accessibilità. Il font e il contrasto cromatico sono pensati per semplificare l’acquisizione e la lettura di testi lunghi. Inoltre, le persone sorde o con difficoltà uditive potranno accedere alle trascrizioni senza premere Play sull’episodio.

Le trascrizioni saranno disponibili in automatico per i nuovi episodi poco dopo la pubblicazione. Gli episodi già pubblicati verranno trascritti gradualmente.