Microsoft Office 2024 disponibile per Mac e PC senza abbonamento

Microsoft lo ribadisce nel post di annuncio su blog: il modo migliore per sfruttare le ultime novità in campo produttività è Microsoft 365 (ex Office 365), ma anche il colosso di Windows ammette che alcuni continuano a preferire app e software non in abbonamento, ma acquistabili una sola vola con licenza perpetua, per questa ragione propone Office Home 2024 e Office Home & Business 2024.

Mentre i software via cloud in abbonamento di Microsoft 365 continuano a ricevere nuove funzioni e sono costantemente aggiornati, quelli inclusi in Office 2024 vengono definiti da Microsoft come «Versioni bloccate nel tempo». In ogni caso per gli utenti di lunga data e per chi prevede di usare il pacchetto di produttività per molti anni, la spesa totale può risultare inferiore con l’acquisto della licenza perpetua rispetto all’abbonamento.

Microsoft evidenzia nuove funzioni e miglioramento delle prestazioni per tutti i software del pacchetto. Woz migliora il recupero delle sessioni di lavoro e file, che vengono riaperti in automatico dopo una chiusura imprevista dell’app.

Con Cameo in PowerPoint è possibile includere il flusso video proveniente da una videocamera per mostrarlo nelle slide di presentazione. L’utente può creare un video della presentazione, incorporare in SharePoint video di Microsoft Stream, oltre ad aggiungere sottotitoli.

Oltre ai miglioramenti nelle prestazioni, anche con più cartelle di lavoro aperte in contemporanea, Excel include nuove funzioni dedicate a testo e matrici, grafici dinamici per matrici dinamiche e la possibilità di incollare direttamente immagini.

OneNote migliora la scrittura digitale per appunti e note anche a schermo intero, mentre in Outlook gli utenti Mac possono finalmente personalizzare le gesture di scorrimento a destra e sinistra sia con il trackpad che con Magic Mouse.

Microsoft Office 2024, disponibilità e prezzi

Il pacchetto di produttività per l’ufficio è già disponibile per Mac e PC in due versioni distinte. Office Home 2024 è proposto a 149 euro e include Word, Excel, PowerPoint, and OneNote. Invece il pacchetto Office Home & Business 2024 costa 299 euro e oltre ai software precedenti include Outlook, oltre alla licenza per l’impiego a scopi commerciali.

I requisiti minimi sono Mac con chip Intel e Apple Silicon funzionanti con macOS Ventura o versione successiva, 4GB di memoria e 10GB di spazio su disco, oppure PC con Windows 10 o Windows 11.

