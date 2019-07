L’elegante smartwatch Amazifit GTR in super offerta a 134 euro

Amazfit è un brand ben noto agli amanti degli smartwatch fitness, e non solo. In super offerta oggi vi segnaliamo la versione Amazfit GTR, davvero elegante, e con cinturino da 47mm. Solitamente costa oltre 160 euro, ma al momento lo si può acquistare a 134 euro. E’ uno splendore.

Il look di questa particolare versione è ancor più tradizionale, con cassa rotonda, fatto in pelle e lega di alluminio, presenta cinghie a sgancio rapido e un’estetica complessiva premium. Naturalmente, resistente al sudore. Propone uno schermo AMOLED da 1.39 pollici, con 326 PPI, protetto da vetro Corning Gorilla e rivestimento anti-impronta. Il display vanta anche una risoluzione di 454 X 454, particolarmente elevata, accanto alla certificazione 5 ATM che si traduce, dunque, nella resistenza all’acqua per garantire un normale utilizzo fino a 50 metri di profondità.

Amazfit è anche noto per la sua autonomia, e nemmeno questa versione GTR fa eccezione: il produttore promette fino a 24 giorni senza carica, grazie alla batteria da 410 mAh, che richiede circa un’ora e mezza per la ricarica completa. Questo grazie al chip GPS Sony a 28nm, che rispetto agli altri dello stesso settore, consuma fino a 1/3 di potenza.

Il chip Huami DualaTeck offre, inoltre, una tecnologia per ottenere una misurazione della frequenza cardiaca 24/7, mentre ‘orologio svolgerà funzioni fitness coach, potendo seguire l’utente tracciando ben 12 discipline sportive diverse: dalla corsa outdoor alle passeggiate, da ciclismo all’aperto/interno all’alpinismo, dal nuovo allo sci.

Quando alla precisione della localizzazione, Amazfit GTR si affida al doppio modulo GPS + GLONASS, così in grado di agganciare più satelliti in modo accurato, per tenere traccia dei propri allenamenti, geolocalizzandoli sulla mappa. Oltre agli avvisi di una frequenza cardiaca anomala, non manca il monitoraggio del sonno, così come non mancano le notifiche al polso, che permetteranno di non dover sfilare spesso lo smartphone dalla tasca.

Tra le altre caratteristiche gli avvisi di sedentarietà, previsioni meteo fino a 5 giorni, e promemoria delle temperatura. La tecnologia di collegamento e l’ultima Bluetooth 5.0, per un segnale stabile e in grado di contenere i consumi. Pesa circa 62 grammi e ha dimensioni contenute in 25,50 x 47,20 x 1,20 cm.

Solitamente costa oltre 160 euro, ma al momento lo potrete acquistare a soli 134 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.