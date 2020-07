Auricolari e cuffie in offerta, si parte da meno di 10 e cambiano pure la vostra voce

Se l’audio del vostro smartphone, o di qualsiasi altro dispositivo multimediale, come ad esempio console da gioco portatili, non dovesse soddisfarvi, sappiate che potete migliorare la situazione con un paio di cuffie o auricolari, soprattutto wired, così da non disperdere in alcun modo qualità audio e, soprattutto, da non gravare sulla batteria del dispositivo stesso. Oggi ve ne proponiamo 3 diversi modelli, tutti molto economici, ma che non rinunciano alla qualità. Si parte da meno di 10 euro.

Il modello più economico delle 3 è certamente TAKSTAR-2260. Al suo interno una unità driver ad alta risoluzione da 9,2 mm. Con il suo design ergonomico, risultano comode da indossare intorno alle orecchie, e soprattutto stabili. Propongono il classico jack da 3,5 mm, dunque adatte per l’utilizzo con tutti gli smartphone, ma in confezione è presente anche un pratico adattatore da 6,3 mm, dunque per l’utilizzo anche con console, mixer, e altro ancora.

Al momento si acquistano in super offerta su eBay a soli 9,99 euro.

Altro modello che vale certamente la pena prendere in considerazione è quello SK4B, perché propone delle caratteristiche certamente originali e che non si rinvengono su altre tipologie di prodotti.

Queste cuffie, infatti, godono di un sistema in grado di modificare la voce di chi le utilizza. Non solo, offre diversi tipi di effetti sonori, così da potersi sbizzarrire, ad esempio, anche di fronte ad un karaoke. Da non dimenticare che, ovviamente, supporta app come TikTok, per poter dunque realizzare video con effetti sonori ancor più originali.

Al momento si acquistano a 19,99 euro direttamente da questo link, sempre su eBay da venditore fidato e professionale.

Se, invece, volete una cuffia over the ear, quindi non semplici auricolari, magari per estraniarvi di più rispetto al contesto, e godere al meglio della visione di un film ecco la cuffia ideale. Il comfort è garantito dagli ampi padiglioni auricolari ricoperti in morbida gomma, mentre l’archetto in plastica consente di estendere la lunghezza della cuffia da 2 a 30 mm.

Il design dei padiglioni auricolari consente di girarli di 180 gradi verso l’esterno, mentre a livello di connettività godono sempre della doppia possibilità da 2,5 e 6,3 mm, per risultare ancor più versatili e utilizzabili in numerosi contesti.

Le cuffie pesano circa 214 grammi. Si acquistano direttamente a questo indirizzo a 20,99 euro.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.