Levapelucchi elettrico, rimettete a nuovo i maglioni con soli 6 €

Se volete mantenere i vostri capi di abbigliamento sempre in perfette condizioni liberandoli facilmente da pelucchi, pallini e impurità, non c’è niente di meglio di un levapelucchi elettrico come quello attualmente in promozione.

Usa 6 lame governate da un potente motore che raggiunge gli 8000 rpm per eseguire fino a 132.000 tagli al minuto, garantendo quindi un’azione rapida ed efficiente. Grazie alla possibilità di regolare la velocità su 3 livelli, potrete adattarlo in base al tipo di tessuto e alle necessità di pulizia.

Da notare che la placca di protezione delle lame a differenza di altre non si flette, il che vi evita qualsiasi rischio di danneggiare i vestiti, anche quelli più delicati come maglioni e cappotti di lana. Potete così usarlo senza pensieri con tutto, anche con capi invernali particolari come guanti e sciarpe, oppure con biancheria intima termica e peluche.

La placca per altro si può smontare facilmente in modo da rimuovere efficacemente pelucchi e residui al termine di ogni utilizzo. A tal proposito in confezione trovate uno spazzolino per facilitare la manutenzione del dispositivo.

È infine ergonomico e piuttosto compatto (misura circa 15 x 7 centimetri) e si ricarica come un cellulare tramite USB-C. Inoltre monta uno schermo LED tramite cui poter tenere d’occhio il livello di carica.

La promozione

