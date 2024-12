Stellantis e John Elkann puntano a Luca Maestri di Apple

Pubblicità

Per la prima volta il nome di Luca Maestri, responsabile delle finanze Apple, emerge come possibile sostituto di Carlos Tavares nel ruolo di CEO del gruppo Stellantis.

Il gruppo automobilistico ha smentito la notizia, ma secondo diverse testate, tra cui Corriere della Sera e Finanza Online John Elkann avrebbe già contattato il super manager italiano per sondare la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di CEO in Stellantis in un momento molto delicato per il settore auto, soprattutto per i costruttori storici.

Nel momento in cui scriviamo i dettagli scarseggiano, ma ci sono due fattori che rendono l’ipotesi tutt’altro che azzardata. Il primo è lo spettacolare curriculum di Luca Maestri che ha iniziato la sua carriera, come neolaureato alla Luiss di Roma, lavorando per General Motors con ruoli via via crescenti in Europa e America Latina.

Successivamente Maestri ha ricoperto incarichi dirigenziali in Nokia Siemens Networks e poi in Xerox, prima di approdare a Cupertino oltre dieci anni fa come responsabile delle finanze. In questa decade il giro d’affari e l’influenza di Apple sono aumentati a dismisura, un successo che Tim Cook attribuisce anche alla gestione oculata di Maestri.

Oltre al curriculum, corrispondono anche le tempistiche. Nel mese di agosto Maestri ha annunciato le dimissioni dal ruolo per un incarico meno impegnativo che ricoprirà in Apple da gennaio 2025. Oltre allo sviluppo immobiliare si occuperà dei servizi interni, tra cui sistemi, tecnologie e sicurezza. Una posizione importante ma più defilata che Apple assegna spesso ai top manager veterani in fase di uscita.

Luca Maestri non è l’unico nome papabile, tra i candidati c’è anche Luca DeMeo CEO di Renault. In ogni caso bisgonerà aspettare: Stellantis ha già fatto sapere che il nuovo CEO sarà comunicato verso la metà del 2025.

