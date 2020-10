WD RED 6TB in supersconto, metà prezzo per il disco del vostro NAS: 129,99€

Se avete un NAS sapete che dentro non ci potete metterei un disco qualunque e sapete anche che il costo di un Hard Disk di qualità può essere molto alto. A meno che non intervenga Amazon con uno sconto come quello che pratica su un WD RED da 6TB: solo 129,99 euro.

Questa componente rappresenta la soluzione ideale per prestazioni e velocità in un contesto in cui il disco viene sottoposto a forti sollecitazioni. Parliamo di archiviazione e anche di streaming video. In questi casi il rischio che si corre affidandosi ad una componente economica è quella di trovarsi con un disco rotto oppure di perdere dati.

Un disco come il WD RED viene sottoposto a test specifici per compatibilità e prestazioni. Sopporta il surriscaldamento a livelli che non si verificano in unità desktop. I RED – come spiega WD sono sono stati progettati specificatamente con l’opzione di controllo per il recupero degli errori RAID, così da ridurre le anomalie all’interno del sistema NAS. Infine vengono progettati per ridurre rumori e vibrazioni, un plus se si considera che spesso i NAS al giorno d’oggi sono collocati anche accanto ad una TV o in un salotto.

Il disco WD RED da 6 TB costa davvero pochissimo. 129,99 euro è meno del prezzo di una unità a 3 TB. Se vi interessa, vi consigliamo di comprare subito. Nei giorni scorsi questo disco è già sceso a questo prezzo, ma le scorte sono durate solo pochi minuti

Click qui per comprare