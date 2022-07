L’hub LoraTap Tuya compatibile ZigBee 3.0 è in offerta a 25,35 euro

Se state cercando di rendere smart Las vostra casa sappiate che potrebbe essere utile partire da un hub compatibile con il protocollo ZigBee 3.0, così da poter controllare tutti i dispositivi domotici da una sola postazione. Al momento potete comprare LoreTap Tuya in offerta a 25,35 euro direttamente a questo indirizzo.

Grazie a questo hub sarà possibile collegare tutti gli accessori smart, e controllarli da un’unica postazione, compatibili con il protocollo ZigBee. Questo evita di districarsi con diverse applicazioni, se avete acquistato periferiche appartenenti a ecosistemi diversi. Sarà sufficienti che siano compatibili con lo standard ZigBee per poterli controllare da un’unica app. A questo proposito dovrete scardate l’app Smart Life, o Tuya per il corretto funzionamento. Naturalmente, è gratis ed è compatibile sia con gli smartphone Android, che con iPhone.

Questo prodotto supporta il protocollo ZigBee 3.0 e opera sulla rete WiFi nella frequenza a 2.4 GHz. Funziona in qualsiasi ambiente la cui temperatura è compresa tra -10°C e 55°C e richiede solo 1 A di potenza per poter essere alimentato – tramite spina microUSB – e funzionare. Supporta anche il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Home, consentendo quindi di controllare sensori per porte e finestre, prese elettriche, luci, switch e telecamere con il solo ausilio della propria voce.

Se siete interessati all’acquisto di questa soluzione sappiate che al momento anziché 49,70 euro la pagherete soltanto 25,35 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.