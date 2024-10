L’India vorrebbe limitare l’importazione di Mac, iPad e altri dispositivi tech

Pubblicità

Da gennaio l’India potrebbe iniziare a limitare l’importazione di laptop, tablet e computer quali iPad e Mac.

Lo riferisce Reuters citando non meglio precisate “fonti governative”, una mossa che arriva nell’ambito di misure che dovrebbero spingere aziende quali Apple a incrementare la produzione locale.

Il piano del governo, se implementato, potrebbe sconvolgere un settore che vale dagli 8 ai 10 miliardi di dollari, rimodellando dinamiche nel mercato hardware in India, fortemente dipendente dalle importazioni, spiega ancora Reuters.

Un simile piano per limitare le importazioni è stato revocato lo scorso anno, dopo la reazione negativa di aziende e attività di lobbying dagli Stati Uniti. Da allora l’India ha iniziato a monitorare le importazioni con attività che dovrebbero essere completate a fine anno e obbligare le aziende a ottenere approvazioni per le importazioni. Secondo la fonte interpellata da Reuters, il governo ritiene di avere fornito al settore il tempo necessario per adattarsi.

Il Ministero indiano dell’elettronica e delle tecnologie dell’informazione (MeitY) sta lavorando su un nuovo sistema di autorizzazioni che prevede l’obbligo di ottenere l’approvazione per le importazioni; con l’attuale regime vigente, è possibile importare laptop e altri dispositivi con una semplice registrazione online.

In India i brand più noti sono HP, Dell, Apple, Lenovo e Samsung; due terzi della domanda è soddisfatta dalle importazioni, con molti dispositivi che arrivano dalla Cina.

Il governo indiano starebbe tra l’altro prendendo in considerazione standard minimi di qualità di cui tenere conto, per limitare l’importazione dispositivi di bassa qualità.

Da limitazioni nell’importazione potrebbero trarre vantaggio produttori a contratto quali Dixon Technologies che hanno stipulato accordi con multinazionali quali HP per la creazione di laptop e desktop in India. Dixon mira a soddisfare il 15% della domanda totale dell’India.

Tra i brand che a quanto pare sono pronti a produrre in India, ci sono: Acer, Dell, HP e Lenovo. Lo scorso anno sono entrate in vigore già alcune restrizioni sull’importazione di prodotti tecnologici nell’ambito del piano nazionale “Make In India” che tende a favorire l’elettronica prodotta direttamente nel paese.

