L’indiana TVS arriva in Italia con scooter elettrici, moto ed e-bike

Anche se il mercato italiano delle moto elettriche ha ambiti ristrettissimi e vendite al di sotto delle poche centinaia di unità mensili ci sono anziende che credono nel nostro paese soprattutto se hanno nel portafoglio una gamma di veicoli a due ruote che spaziano dai motori endotermici alla propulsione a batteria.

E’ il caso azienda indiana TVS Motor Company (TVSM) ma con sede a Singapore che ha annunciato l’arrivo in Italia, nazione che dovrebbe fare da apripista per il mercato europeo.

L’azienda intende commercializzare una serie di “avanzate” moto termiche, scooter elettrici e termici.

I prodotti che TVS Motor Italia intende offrire, sono:

La serie TVS Apache 310, disponibile nelle versioni RR e RTR, nate dalla collaborazione con BMW.

disponibile nelle versioni RR e RTR, nate dalla collaborazione con BMW. TVS Ronin 250, una moto “modern-retrò” che è stata progettata da zero e presentata come uno stile adatto ai driver di nuova generazione

una moto “modern-retrò” che è stata progettata da zero e presentata come uno stile adatto ai driver di nuova generazione TVS Raider , ideale per gli spostamenti quotidiani e che vanta “linea sportiva e stile originale”

, ideale per gli spostamenti quotidiani e che vanta “linea sportiva e stile originale” TVS Jupiter 125 , uno scooter definito elegante e moderno indicato come perfetto per il pendolarismo urbano.

, uno scooter definito elegante e moderno indicato come perfetto per il pendolarismo urbano. TVS iQube S e TVS X, modelli che rientrano nella categoria L3e

e modelli che rientrano nella categoria L3e E-bike, una gamma che include le linee Cilo, Ego Movement, Simpel ed Ebco, e che prevede una varietà di mountain bike e city bike.

Alla guida di TVS Motor Italia c’è Giovanni Notarbartolo di Furnari (ex Peugeot Motorcycle) che vanta lunga esperienza in ruoli manageriali senior in aziende del settore automotive di Italia, America Latina negli Emirati Arabi Uniti e in Europa.

Sharad Mohan Mishra, presidente e responsabile Head Group Strategy di TVS Motor Company, ha dichiarato che l’arrivo in Italia è “un passo strategico nella direzione globale”. In Europa questo brand è poco conosciuto ma nel 2020 si è fatta notare per avere acquisito il brand di moto britannico Norton e per la recente collaborazione con Bmw. Vanta di essere il quarto produttore al mondo, con oltre 4 milioni di nuovi clienti solo lo scorso anno, posizione di leader grazie anche al mercato di riferimento principale che è quello del sud est asiatico.

