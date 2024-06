Ex dirigente Apple Car lascia Cupertino per Hyundai

Pubblicità

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, Mark Gurman di Bloomerg riferisce che un importnate hardware manager che si occupava di Apple Car ha lasciato la multinazionale di Cupertino per un ruolo di alto livello presso Hyundai – Kia.

Il nome del dirigente in questione è Manfred Harrer, tra i più importanti senior design manager che lavoravano sull’ormai abbandonato progetto Apple Car. Harrer ha ottenuto un ruolo di primo piano presso l’unità comune di ricerca e sviluppo di Hyundai Motor Co. e Kia Corp.’s. Il suo nuovo lavoro è di supporto alla multinazionale coreana (quella che può essere considerata un gruppo unico insieme a Kia) relativamente a tecnologie di nuova generazione per i veicoli.

Harrer era arrivato in Apple nel 2021, dopo avere ricoperto il ruolo di dirigente di punta di Porsche. Gurman fa capire che, al pari di altre persone coinvolte nel progetto Apple Car, erano stati proposti ruoli differenti dopo l’abbandono del progetto Apple Car ma evidentemente non è interessato incarichi che non abbiano a che fare con il settore automotive.

Ad aprile di qeust’anno Apple ha licenziato più di 600 dipendenti in California, scelta in gran parte legata alla decisione di bloccare lo sviluppo del progetto Apple Car e che ha colpito alcune persone che avevano lavorato a questa iniziativa: altre persone sono state assegnate ad altre divisioni nell’ambito di una riorganizzazione interna.

Apple ha abbandonato il progetto di un’auto, ma la combinazione tra elettrico e intelligenza artificiale sta accelerando l’innovazione e anche la competizione. I costruttori cinesi stanno introducendo modelli sempre più economici, mentre i costruttori in USA si sfidano soprattutto su tecnologia e prestazioni. Grazie ad AI e reti neurali la guida autonoma di Tesla migliora a ogni versione e si appresta a sbarcare in Cina.

