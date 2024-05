Netflix Cozy Grove per iPhone e Android profuma di Animal Crossing

Pubblicità

Nel corso dei mesi Netflix ha dato prova di saperci fare nel settore videoludico. Il catalogo giochi della società, oltre ad espandersi quantitativamente, ha saputo anche offrire qualità ai clienti. La scelta di titoli presenti in catalogo sembra essere davvero ben ponderata. Il prossimo titolo in arrivo ne è una conferma: Cozy Grove: Camp Spirit, il sequel di Cozy Grove del 2021, un titolo che ricorda ambientazioni e gameplay alla Animal Crossing.

Il titolo arriverà su iPhone e Android il 25 giugno prossimo. Questo sequel di Cozy Grove è il primo sviluppato da Spry Fox da quando Netflix ha acquisito lo studio nel 2022. In gioco, l’utente veste il ruolo di uno spirito guida che intraprenderà una missione avvincente per aiutare degli orsi fantasmi a migliorare la propria isola infestata.

Lo sviluppatore descrive il titolo come un’“avventura commovente” dove si potranno “sperimentare nuove attività, nuove storie di fantasmi, nuovi compagni pelosi con le loro storie e abilità, e molto altro ancora”.

I giochi Netflix

Il portfolio di giochi mobili di Netflix è cresciuto esponenzialmente da quando ha iniziato a esplorare questo settore nel 2017 con il tie-in di Stranger Things. Adesso, Netflix vanta un catalogo di “quasi 100” giochi mobili.

Cozy Grove: Camp Spirit sarà il terzo gioco di uno studio interno da quando il servizio di streaming ha iniziato ad acquisire studi indipendenti, tra cui Spry Fox, Night School Studio, Boss Fight Entertainment e Next Games. Inoltre, Netflix sta costruendo studi a Helsinki e Los Angeles: entrambi lavoreranno a un gioco Tripla A.

Ad ogni modo, per restare ancorarti al presente, è possibile effettuare la pre-registrazione per scaricare Cozy Grove: Camp Spirit su Google Play e App Store non appena sarà disponibile. Nel frattempo potete anche godervi il trailer del titolo, visibile poco più in alto.

