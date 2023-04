Sony record PS5, PlayStation VR2 arriva nei negozi

Terminato il lungo periodo di scarsità delle componenti, durante il quale trovare e comprare una console PlayStation 5 era una procedura piuttosto lunga e laboriosa, il colosso giapponese Sony segna un record dopo l’altro nelle vendite PS5, questo mentre il visore di realtà virtuale di nuova generazione PS VR2 si appresta a terminare il periodo di esclusiva nello store Sony per diventare disponibile in negozi fisici e online e catene di distribuzione.

La domanda repressa nel periodo di scarsità è letteralmente esplosa con la disponibilità su più larga scala della console dei desideri. Per il secondo trimestre consecutivo Sony registra un nuovo record di vendite PS5 che toccano quota 6,3 milioni, cifra impressionante tenendo conto che non è un periodo di festività e che lo scorso anno, nello stesso trimestre, erano state solamente due milioni.

Il totale per l’anno fiscale 2022 arriva così a 19,1 milioni di PS5, ancora meglio delle previsioni Sony che puntavano a 18 milioni, come segnala Engadget. Complessivamente dal lancio Sony ha venduto 38,4 milioni di console PS5.

Con l’ampia disponibilità della console si sono persino visti i primi timidi sconti sul prezzo di listino ufficiali, anche su Amazon. Ed è proprio il prezzo di listino ritenuto sostenuto una delle principali critiche al visore di realtà virtuale PS VR2 di ultima generazione.

Molto apprezzato nelle recensioni per qualità video, feedback aptico e rilevazioni movimenti, le critiche riguardano il prezzo e la disponibilità limitata di titoli dedicati. Il prezzo di listino di 600 euro risulta superiore a quello della console, ritenuto un po’ troppo e non giustificabile per la quantità limitata di titoli al lancio, ma questo potrebbe cambiare.

Alcuni prevedono novità anche sul fronte del prezzo. Terminato il periodo di esclusività sullo store Sony, l’arrivo presso distributori, catene di negozi e rivenditori online potrebbe portare ai primi sconti, come avvenuto già per la console. E anche perché preordini e vendite iniziali hanno spinto Sony a dimezzare le stime di vendita. La data di arrivo e disponibilità nei negozi non è nota, ma è attesa a giorni.

