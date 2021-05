Lo smartphone Nokia 3.1 in versione 3+32GB è in offerta con un codice a 104,54 euro

Se volete comprare un ottimo smartphone a poco più di cento euro, ecco l’offerta che fa per voi: il Nokia 3.1 grazie ad un codice speciale si compra su Gearbest a 104,54 euro. Con un corpo in alluminio anodizzato e lo schermo in vetro speciale 2.5D leggermente curvato ai lati, offre una combinazione di eleganza e piacevolezza al tatto. Raffinati ma evidenti accenti metallici si combinano con un taglio al diamante per una finitura da vero top di gamma, eppure si tratta di uno smartphone che, come detto, con l’attuale promozione costerà davvero poco.

E’ infatti tra i più convenienti smartphone in formato 18:9 e offre lo stesso rapporto di schermo disponibile sui telefoni più moderni al fine di rendere disponibile un maggior quantitativo di contenuti in una cornice ultra sottile. Comodo e maneggevole quando lo si usa con una sola mano, è dotato di un display HD+ da 6″, chipset octa-core MediaTek 6750 – che offre il doppio dei core e il 50% in più di prestazioni rispetto alla generazione precedente – mentre per quanto riguarda le fotocamere include una camera posteriore auto-focus da 13 MP, mentre quella frontale è di tipo grandangolare e perciò riesce a catturare molto di più in un selfie.

Grazie al set completo di sensori – di solito disponibile solo nei telefoni premium – Nokia 3.1 gestisce anche le app più recenti senza problemi; tra le altre cose permette di sfruttare al massimo le applicazioni AR più diffuse come Pokémon Go ed è abilitato ai pagamenti con Google Pay. Fa parte della famiglia Android One di Nokia, che offrono più capacità e una maggiore durata della batteria, oltre alle più recenti innovazioni AI di Google. Viene commercializzato con Android Oreo perciò include molte delle funzionalità più recenti tra cui Assistente Google, Google Lens, Picture-in-Picture per il multitasking, Android Instant Apps per scoprire ed eseguire app con il minimo impatto e funzionalità di ottimizzazione della batteria, come la limitazione dell’utilizzo delle applicazioni in background. Eventualmente si può installare Android P.

Nokia 3.1 è in vendita su Gearbest a 126,82 euro ma se si inserisce il codice Q6740586E2512001 prima dell’acquisto il prezzo scende a 104,54 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.