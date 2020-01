Lo spazzolino DR.BEI BET C01 da Xiaomi Youpin in offera a 21,93 con codice sconto

Dall’ecosistema Xiaomi Youpin arriva lo spazzolino elettrico minimale e ricco di modalità di pulizia. Al momento si acquista in super offerta a poco più di 20 euro grazie al coupon sconto che vi proponiamo in calce.

Lo spazzolino DR.BEI BET C01 da Xiaomi Youpin è studiato per offrire un comfort ottimale e una pulizia veramente profonda, grazie al piccolo motore ad alta efficienza. Due le modalità di pulizia, per denti e gengive, potendo anche sbiancare, prevenire la carie, rimuovere la placca, e altro ancora.

Lo spazzolino prevede anche una pratica custodia in cui riporre tutte le parti che lo compongono, dunque adatto da portare in viaggio. Lo spazzolino propone un corpo compatto e resistente, e gode di una certificazione IPX7, ovviamente adatto per l’utilizzo vicino a fonti d’acqua. Lo spazzolino eroga circa 31 mila vibrazioni al minuto.

Eroga una potenza di 2W, e gode di un ingresso per la ricarica batteria di 5V/1A, utile per la ricarica della batteria integrata da 700 mAh. Lo spazzolino pesa circa 300 grammi, con dimensioni di 22,10 x 8,20 x 7,20 cm. Nel bundle di vendita, oltre allo spazzolino, e al supporto per lo stesso, anche due testine.

Solitamente costa circa 30 euro, ma al momento è possibile acquistarlo a 21,93 euro utilizzando il codice sconto GB-HBZDBET-C.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.