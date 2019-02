Lo spot Samsung svela Galaxy S10 e Galaxy Buds prima dell’evento di stasera

Le anticipazioni non servono quando a svelare tutto (o quasi) arriva uno spot Samsung Galaxy S10, un breve video di 10 secondi che entra persino nei dettagli anticipando alcune caratteristiche salienti del prossimo terminale top di gamma della multinazionale sudcoreana.

Tutto questo poche ore prima dell’evento di presentazione che si svolgerà nella mattinata a San Francisco, questa sera in Italia, che Macitynet seguirà grazie alla diretta via satellite organizzata a Milano.

In realtà design e alcune funzioni di punta erano già emerse più volte negli scorsi mesi e giorni, ma ora lo spot Samsung Galaxy S10 conferma tutto in modo ufficiale.

Oltre a confermare il design di Galaxy S10 con schermo Infinity caratterizzato dal foro per la doppia fotocamera frontale, lo spot mostra anche il sensore di impronte ultrasonico integrato nella parte inferiore dello schermo, la tripla fotocamera sul retro, e anche la funzione di ricarica inversa senza fili.



Quest’ultima permette al terminale di fungere da batteria portatile per caricare un altro smartphone oppure la custodia per gli auricolari Galaxy Buds, nuovo modello anche questo confermato nello spot. Negli scorsi giorni tutti questi dettagli erano già emersi grazie alle anticipazioni in rete, ma anche grazie a una serie di errori non molto casuali di Samsung che ha mostrato i nuovi Galaxy Buds, un nuovo smartwatch Galaxy Sport e altro ancora tramite una sua app ufficiale.

Il video dello spot Samsung Galaxy S10 è stato registrato da un utente nella sua versione norvegese e poi pubblicato su YouTube: anche se scritte e lingua risulteranno incomprensibili a molti in Italia, le immagini parlano da sole.

Come anticipato la presentazione Samsung Galaxy Unpacked si svolgerà oggi nella mattinata a San Francisco, vale a dire questa sera in Italia, evento che verrà trasmesso via satellite in diverse città nel mondo.

Macitynet seguirà tutto in diretta grazie all’evento organizzato da Samsung Italia a Milano per offrire ai lettori reportage, fotogallerie e dettagli di Galaxy S10 e di tutte le altre novità in arrivo, tra cui si spera anche il primo smartphone pieghevole del costruttore.