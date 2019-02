Xiaomi Redmi Go, lo smartphone ultra-economico con Android Go

Chi desidera acquistare un terminale Android Go anche solo per la curiosità di provare questa versione del robottino verde, con Xiaomi Redmi Go in vendita in Italia ora ha un’opzione in più per farlo. Il primo ad arrivare nel Bel Paese è stato infatti il Nokia 1 ma di recente è stato lanciato anche Neffos C5 Plus, il primo del genere di TP-Link.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Android Go è la scommessa di Google per i mercati emergenti, cioè una particolare versione di Android (attualmente basata sulla Oreo 8.0) progettata per dispositivi di fascia bassa che sono dotati di poca memoria e sui quali sono quindi installate applicazioni ottimizzate per larghezza di banda e hardware entry level.

In fin dei conti nasce per i mercati emergenti, dove gli utenti non possono sostenere costi elevati per l’acquisto di uno smartphone, ma può effettivamente funzionare anche alle nostre latitudini come soluzione tampone nel caso si dovesse spedire il telefono principale in assistenza o si cercasse un secondo smartphone Dual SIM da usare in viaggio o per gestire le proprie cose di lavoro.

Nel caso di Xiaomi Redmi Go ci troviamo di fronte ad un telefono innanzitutto davvero maneggevole, con uno schermo di soli 5 pollici a una risoluzione HD a 1.280 x 720 pixel. La scheda tecnica, come dicevamo, è sul livello minimo per i giorni nostri: 1 GB di RAM, 8 GB di capacità (ma c’è lo slot per ampliarla con una microSD fino ad ulteriori 128 GB) e un processore quad-core di Snapdragon a 1.4 GHz. Fotocamera posteriore da 8 MP (siamo ai livelli di iPhone 6) e frontale da 5 MP (il primo degli iPhone ad implementarla fu il 6s) completano il cerchio.

Come dicevamo è uno smartphone dotato di doppio slot SIM compatibile con il formato nanoSIM e supporta le reti 4G LTE, ma la più interessante delle caratteristiche è la batteria: 3000 mAh che, stando a quanto riporta il produttore, assicurano fino a 10 giorni di autonomia in Standby oppure 12 ore in chiamata, 78 ore di riproduzione musicale o 5 ore di visione video.

Xiaomi Redmi Go pesa poco circa 150-160 grammi ed è spesso poco meno di un centimetro, praticamente un gioiellino da infilare in tasca. Soprattutto, con l’attuale offerta su GearBest che porta il prezzo a 67,64 euro, attualmente è anche lo smartphone più economico al mondo, scalzando provvisoriamente dal trono Alcatel 1 (che invece costa 79,90 euro).