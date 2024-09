Lucchetto KERUI a soli 4 €, si sblocca con l’impronta digitale

Pubblicità

Ecco un lucchetto davvero speciale: attualmente in sconto a soli 4 €, si chiama KERUI e la sua peculiarità risiede nel fatto che funziona senza chiavi. Non c’è bisogno neppure di ricordare particolari codici: questo dispositivo infatti si sblocca semplicemente con la scansione dell’impronta digitale, eliminando perfino la necessità di utilizzare il telefono o il Bluetooth per aprirlo.

Questo lucchetto è dotato di una batteria ricaricabile tramite microUSB che promette un’autonomia per circa 9.000 sblocchi o fino a 6 mesi in modalità standby. Una luce LED lampeggiante segnala quando la carica è in esaurimento, e un allarme acustico si attiva ogni minuto quando la batteria è quasi completamente scarica, ricordando di effettuare la ricarica in tempo.

La struttura è realizzata in lega di zinco, con un gancio in metallo spesso 5 mm, offrendo una robustezza elevata contro i tentativi di forzatura.

Il processo di sblocco è rapido ed efficiente, con un tempo di risposta di soli 0,2 secondi, garantendo un accesso immediato ai propri effetti personali. La precisione del sensore di impronte digitali è estremamente alta, con un riconoscimento garantito al 99%, e permette di memorizzare fino a 10 impronte diverse, facilitando l’uso condiviso del lucchetto tra più persone.

Il design compatto e leggero, con dimensioni di 7,6 cm di altezza, 4,6 cm di larghezza e uno spessore di appena 1,3 cm, lo rende facilmente trasportabile e versatile per vari utilizzi, dal proteggere armadietti e valigie a biciclette e cancelli. Con un peso di meno di 100 grammi, è inoltre facile da trasportare senza aggiungere ingombro o peso eccessivo.

È anche certificato IP56, il che significa che resiste a polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo adatto all’uso all’aperto in diverse condizioni climatiche.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in sconto: invece di circa 26 € potete risparmiare l’83% andando a spendere intorno ai 4 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

