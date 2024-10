Lynk & co, la nuova O2 completamente elettrica per il mercato europeo

Pubblicità

Lynk & Co, marchiosvedese (di proprietà del gruppo cinese Geely) ha presentato la nuova 02 pensata per il mercato europeo e conosciuta come Z20 in Cina.

Questa EV a cinque porte pone l’accento sul software e la user experience, e vanta autonomia totalmente elettrica di 445km. I tempi di ricarica sono indicati in 30 minuti.

Il produttore scommette su una combinazione di design elegante, un abitacolo digitalmente avanzato e interni realizzati con materiali riciclati. Di particolare interesse sono i 445 chilometri percorribili – insieme a caratteristiche di sicurezza e funzionalità di sharing.

Il produttore afferma che la 02 è frutto di collaborazioni nel settore automobilistico, tra i clienti del SUV ibrido plug-in 01 e i Team interni di design e ingegneria del brand.

La community di Lynk & Co ha influenzato i tratti distintivi del nuovo modello, contribuendo a delineare le caratteristiche più desiderate. Le indicazioni sono arrivate al marchio grazie alla funzione Co:lab, l’applicazione installata su tutte le 01 che permette agli utenti di fornire un feedback digitale.

La vettura (qui i dettagli) è dotata di funzioni di assistenza alla guida, una telecamera a 360°, sistemi di sicurezza avanzati e un display centrale da 15,4 pollici dal quale è possiible gestire varie funzioni.

Lunga 4.460 mm, larga 1.845 e alta 1.573, la Lynk & Co 02 ha un passo di 2.755 mm, con un’altezza da terra di 191 mm.

Tre le caratteristiche da segnalare: 14 altoparlanti Harman Kardon, luce Infinity, tetto panoramico (fisso), portiere senza telaio, connettività 5G. È supportato il collegamento senza fili per Android Auto e Apple CarPlay e la vettura offre anche due piastre per la ricarica a induzione, l’assistente vocale e la possibilità di autenticare il conducente tramite il riconoscimento facciale.

La nuova Lynk & Co 02 è disponibile per la vendita online in Europa dall’11 ottobre, con prezzi a partire da 35.495€. Ta le colorazioni disponibilici: Crystal White, Grey Grid, il Cosmic Blue e Techno Magenta. Per tutte le tinte si può avere il tetto nero lucido.

