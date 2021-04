M-201 Mini, ventilatore con umidificatore incorporato in offerta lampo a 22,04 euro

Mettete in casa e in valigia un ventilatore con deumidificatore incorporato che filtra l’aria e la rinfresca spendendo 22,04 euro grazie all’offerta lampo attiva su Gearbest per M-201 Mini.

Con l’estate ormai alle porte, si tratta di un’offerta ancor più interessante perché permetterà di superare le giornate più torride in qualsiasi ambiente. E’ infatti altamente compatto (misura circa 17 x 15 x 14 centimetri e pesa intorno ai 400 grammi) il che significa che oltre a trovare spazio su qualsiasi superficie, che sia una scrivania, un comodino o un tavolo da cucina, può essere agevolmente trasportato anche in viaggio.

Poi consuma solo 2W e si alimenta tramite USB, quindi si può usare anche una powerbank per usarlo non solo quando la presa di corrente non è abbastanza vicina, ma anche quando non c’è proprio, come ad esempio sotto l’ombrellone al mare o in piscina.

Offre tre diversi livelli di potenza ed è particolarmente silenzioso, perciò si può usare anche per riposare meglio di notte, tanto più che il getto dell’aria può essere anche inclinato in modo tale da non riceverlo direttamente ed usarlo così più che altro per far circolare l’aria nella stanza, magari direzionandolo verso una parete.

Incorpora un serbatoio da 300 millilitri che può essere riempito d’acqua per affiancare la funzione di ventilazione a quella di umidificazione, per ottenere un getto d’aria rinfrescante. All’interno è presente anche una luce soffusa che può essere accesa per creare un dolce punto luce, in modo da creare atmosfera di sera e offrire un po’ di illuminazione la sera.

Se volete comprarlo, come dicevamo lo trovate in offerta lampo su Gearbest. Oltre ad essere disponibile in tre diverse colorazioni – verde, rosa e bianco – è anche scontato del 10%: anziché 24,59 euro lo pagate 22,04 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.