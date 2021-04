Apple presenterà un servizio di podcast a pagamento

Che Apple stia lavorando a un nuovo servizio di podcast a pagamento è una anticipazione che circola da tempo: nelle scorse ore è arrivata una ulteriore conferma, ed ora lo dice anche il Wall Street Journal. Ricordiamo che spesso l’autorevole testata finanziaria statunitense anticipa correttamente futuri prodotti e mosse di Cupertino.

Il nuovo servizio è atteso durante la prima presentazione Apple di quest’anno intitolata Spring Loaded che si svolgerà dalle 10 orario di Cupertino, le 19 di sera in Italia: la diretta di macitynet inizia alle 18,30 da qui.

Il nuovo servizio di podcast in abbonamento a pagamento sarà integrato direttamente nell’app Podcast di Apple e, nuovo dettaglio, permetterà di compensare direttamente creatori e presentatori dell’episodio e delle serie. Rimangono al momento ancora un mistero i dettagli sui prezzi e su come funzionerà la nuova offerta della società, se sarà proposta come abbonamento a sé stante o all’interno del pacchetto di servizi Apple One oppure entrambi.

Che qualcosa si stesse muovendo nel mondo dei podcast è evidente da oltre un anno: Spotify ha investito e accelerato tantissimo nel settore, fino a diventare il numero uno al mondo, una posizione che Apple ha mantenuto per anni fin dagli albori delle trasmissioni episodiche solo audio. Anche Amazon spinge in questo settore e una mossa di risposta di Cupertino è attesa da mesi.

Naturalmente il servizio di podcast a pagamento non sarà l’unica e nemmeno la principale novità in arrivo da Apple nel corso della presentazione Spring Loaded che inizia stasera alle 19: la diretta di macitynet con la trascrizione in Italiano inizia alle 18,30.

La star sarà la gamma iPad, ma sono attesi anche AirTag, l’annuncio di rilascio di iOS 14.5, tutti sperano in nuovo iMac Apple Silicon e altro ancora. Tutto quello che potrebbe essere presentato è in questo articolo di macitynet.