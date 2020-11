MacBook Air M1, gli SSD raddoppiano la velocità, la conferma dai test

I Mac con processori Apple Silicon stanno arrivando ai primi utenti che li hanno preordinati subito dopo la presentazione Apple del 10 novembre: con le consegne in rete arrivano anche i primi test che confermano per i MacBook Air M1 prestazioni SSD raddoppiate rispetto ai modelli Intel precedenti.

Ricordiamo che durante la presentazione i dirigenti Apple hanno dichiarato che il raddoppio delle prestazioni è possibile grazie a due innovazioni: il controller integrato all’interno dei processore Apple M1, abbinato alle ultime tecnologie nel campo delle memorie Flash impiegate per le unità SSD a bordo dei computer. Questo si traduce in velocità molto più sostenute quando l’utente apre l’anteprima di immagini di grandi dimensioni e naturalmente anche quando occorre importare file di grandi dimensioni.

I primi test su MacBook Air M1 per la velocità degli SSD effettuati dagli utenti con l’utility di benchmark Disk Speed Test, che rileva e quantifica le prestazioni di dischi fissi e unità SSD, confermano ampiamente le dichiarazioni di Cupertino.

Alla prova MacBook Air M1 nella versione con SSD da 256GB ha fatto segnare la velocità di 2.190 MB al secondo in scrittura e fino a 2.675 MB al secondo il lettura. Questi valori, pubblicati dall’utente che si firma abbotsford1980 sul forum di MacRumors, si confrontano con il modello precedente MacBook Air con processore Intel del 2019 che fa segnare invece invece velocità SSD di 1.007 MB al secondo in scrittura e di 1.319 MB al secondo in lettura.

Nel keynote del 10 novembre Cupertino ha presentato i suoi primi portatili con processore Apple Silicon M1: i primi test di benchmark apparsi in rete confermano prestazioni CPU decisamente elevate, incluso il comparto grafico GPU anche se in misura minore. Tutto quello che sappiamo finora sul processore Apple Silicon M1 è riassunto in questo articolo. Ricordiamo che secondo gli ultimi dati Apple è il quarto costruttore di portatili al mondo.