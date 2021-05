La presentazione Apple della WWDC21 è il 7 giugno

La prossima presentazione Apple, dopo quella avvenuta il 20 aprile di iMac e iPad Pro M1, è programmata per lunedì 7 giugno nel contesto della WWDC21. In questo evento la multinazionale di Cupertino presenta tutte le nuove versioni dei suoi sistemi operativi iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS ma, come già avvenuto in qualche occasione in passato, non può essere escluso l’arrivo anche di qualche novità hardware.

Ricordiamo che Apple ha annunciato la data di inizio lavori della conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC21 a fine marzo: in queste ore invece è arrivato un altro comunicato stampa da Cupertino che contiene il programma dell’evento. Come da tradizione il keynote di apertura lavori e quindi la presentazione Apple del 7 giugno è programmato per le ore 10 di mattina a Cupertino, le 19 di sera in Italia.

Come avviene da quando è scoppiata la pandemia, anche questo prossimo evento Apple si svolgerà in formato completamente digitale e online. Utenti, programmatori e appassionati potranno seguire la presentazione Apple del 7 giugno della WWDC21 in streaming dal sito statunitense di Apple, all’interno dell’app Developer, dal sito web Apple dedicato agli sviluppatori, oltre che su Apple TV e anche su YouTube.

Come per le precedenti edizioni della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC, anche l’edizione WWDC21 di quest’anno ospiterà oltre 200 sessioni e laboratori riservati ai programmatori registrati: oltre 1.000 esperti e ingegneri Apple saranno disponibili per offrire consigli e spiegazioni agli sviluppatori.

Anche se nella maggior parte dei casi la WWDC riserva esclusivamente novità su sistemi operativi, software e app, in alcune edizioni Cupertino ha anche svelato alcune novità hardware. Quest’anno la possibilità non può essere esclusa perché Apple ha iniziato a migrare i suoi computer dai processori Intel a quelli Apple Silicon proprietari. Tra i candidati più papabili ci sono senz’altro i nuovi portatili professionali MacBook Pro 2021 attesi con processore Aple M1X.

